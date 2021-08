Món Sant Benet ha ampliat aquest estiu l’oferta de visites que ja ofereix habitualment i presenta algunes novetats com una visita especial al monestir aquest mes d’agost. Els visitants podran participar en aquesta activitat que tindrà lloc tots els dimecres i dijous d’agost, a partir de 2/4 de 7 de la tarda.

La nova visita especial per aquest estiu al monestir permet descobrir l’església i el claustre romànics a través d’un espectacular muntatge amb projeccions de gran format i a continuació endinsar-se en la residència d’estiu del pintor Ramon Casas en un recorregut intimista que finalitza amb una copa de cava. Aquesta visita se suma a la resta d’activitats d’estiu com les Històries del vi al monestir i El misteri de Sant Benet. També hi ha les activitats familiars «Expedient Ramon Casas: la musa robada», «Un clic al riu», «Empatx d’estiu» i «Les delícies d’Alícia. Receptes refrescants», a més de les experiències habituals.