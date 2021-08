L’Associació de Veïns del barri de la Farinera de Sant Vicenç de Castellet exigeix a l’Ajuntament i a l’empresa d’alimentació Bo de Debò, instal·lada al polígon que hi ha a tocar de les cases, que posin fi «una vegada per totes» als «sorolls continuats» que asseguren que provoca la maquinària de les naus i l’activitat de càrrega i descàrrega, tant de dia com de nit. D’altra banda, l’empresa assegura que hi està treballant, i que confia poder resoldre definitivament el problema a partir dels resultats d’un estudi de sonometria que espera per a final d’agost.

Les primeres queixes ja van sorgir amb la instal·lació de l’empresa al polígon el 2011 «per la forta olor de fregit de les primeres naus», explica el president de l’Associació de Veïns de la Farinera, Emili Barcons, però des que el 2019 es va ocupar una tercera nau, la més propera als habitatges, les molèsties s’han intensificat i ara són bàsicament pel soroll.

Els veïns sostenen que hi ha un motor «de considerables proporcions i que fa molt soroll les 24 hores del dia» a la façana nord-est d’aquesta nau, «a 53 metres dels habitatges del carrer del Clot del Tufau, i a 65 dels del carrer Castellgalí». Aquest seria un dels principals focus dels sorolls, juntament amb un altre de situat a la façana nord-oest, «que també funciona constantment», i altres que hi ha a la façana sud. I a tot plegat, segons lamenta l’associació de veïns, s’hi afegeixen les molèsties dels camions «que realitzen activitats de càrrega i descàrrega dia i nit, a qualsevol hora», amb compressors per al remolc refrigerat «que fan molt soroll». A banda d’això, en part els veïns també l’atribueixen als motors d’una depuradora que s’ha construït a la part sud d’aquesta tercera nau i on, a més, «el terreny que l’envolta és considerat zona inundable i amb pendent cap a la riera, que es troba a 40 metres», lamenten.

Del primer estudi fa 16 mesos

L’Associació de Veïns de la Farinera va fer arribar les seves queixes a l’Ajuntament a final del 2019 perquè les traslladés a l’empresa i s’hi posés remei, però lamenta que a hores d’ara la problemàtica «no s’ha solucionat», i en canvi els veïns asseguren que el soroll ha augmentat.

Arran de les queixes dels veïns, l’Ajuntament va demanar a la Diputació que encarregués un estudi acústic de la zona, considerada un àmbit de coexistència d’espais d’ús residencial i industrial. Es va fer el març, i va confirmar que a la nit se superava el valor de decibels fixat per a un àmbit com aquest.

Davant d’això, l’Ajuntament va requerir a l’empresa que fes les actuacions «necessàries» per reduir aquests nivells i li presentés un nou estudi sonor realitzat per una empresa acreditada on quedés justificat que ja no se supera el llindar establert.

L’alcaldessa, Adriana Delgado, assegura que aquesta qüestió preocupa l’Ajuntament. «Som conscients dels problemes que ha tingut l’empresa [després que fa un any va tenir un incendi en una de les naus], i que hi ha hagut la pandèmia pel mig, però solucionar-ho és la seva responsabilitat i ja no es pot esperar més», sosté Delgado. Tanmateix, «sabem que el compromís hi és», i confia que les molèsties per als veïns s’acabin «aviat».

L’empresa adopta mesures

Per la seva banda, fonts de Bo de Debò asseguren que s’estan explorant vies de solució als sorolls i es preveu poder donar compliment als requeriments de l’Ajuntament les properes setmanes.

L’empresa apunta que s’ha començat per aïllar la refrigeradora, «que és la màquina que feia més soroll», s’ha desplaçat la caldera de gasoil a la nau 1 (més allunyada), i s’ha aïllat una bomba de la depuradora. Paral·lelament, ja s’ha encarregat l’estudi de sonometria que li demana l’Ajuntament a una empresa certificada ENAC «per confirmar que estem dintre la normativa», en espera dels resultats a final d’agost. És a partir d’aquí que, «arribat el cas», l’empresa actuarà en conseqüència «per minimitzar l’impacte que puguin tenir els sorolls entre els veïns i garantir el seu benestar». Així mateix, l’empresa recorda que les obres derivades de l’incendi «pràcticament s’han acabat, i els sorolls que provoquen han desaparegut».

Pel que fa al problema dels camions, Bo de Debò sosté que «afecta totes les empreses del polígon», entre altres coses per l’estat dels guals, «que fa que els camions saltin i facin soroll, i tampoc hi ajuda el pont d’accés, que els obliga a frenar per no caure a la riera, i en accelerar fan soroll».