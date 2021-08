Cardona acollirà avui la presentació de la represa de l’ambiciós projecte d’investigació que impulsa la Fundació SHE-Fundació La Caixa, que lidera el prestigiós cardiòleg Valentí Fuster, centrat en la salut i per al qual es requerirà la participació de 2.300 persones de Cardona i Sallent. La presentació de l’estudi, que es farà a les 7 de la tarda a l’auditori Valentí Fuster, comptarà amb la presència del cardiòleg, fill adoptiu de la vila, i també del conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon.

El programa Healthy Communities es començarà a implementar a partir del setembre entre uns 2.300 sallentins i cardonins d’entre 12 i 85 anys seleccionats a l’atzar, com a mostra representativa d’una investigació científica que durarà deu anys. L’objectiu és validar científicament que la intervenció en una comunitat -a través dels programes integrals que han estat dissenyats per Fuster i el seu equip- impacta de manera positiva en els hàbits de vida de la seva ciutadania, i s’aconsegueix, així, la millora de la salut i de la qualitat de vida i la reducció del risc de patir malalties cardiovasculars, primera causa de mort al món.

L’estudi, que dimecres passat ja es va presentar a Sallent, vol ser una eina per aprendre què hem de fer per viure més, millor, i amb bona salut i es tracta d’analitzar com mengem, quant exercici fem, d’abandonar hàbits nocius, i controlar el pes o la pressió arterial.

El projecte, que es portarà a terme en coordinació amb els respectius CAP, es posarà en marxa a partir del setembre, en què els veïns escollits rebran una carta convidant-los a participar i se’ls prendran unes mostres, que es repetiran tres cops més en deu anys.