Sant Salvador de Guardiola arrencarà demà i fins diumege una festa major amb una trentena d’activitats programades, que tindran a la pista del pavelló d’esports l’escenari principal, amb aforament limitat. A causa de les restriccions per la covid-19 serà una festa sense servei d’alimentació ni begudes. La programació inclou un gruix d’activitats que tindrà com a grans al·licients la música, amb els concerts d’Ebri Knight, les Anxovetes, l’Orquestra Junior’s i Ambauka; el teatre amb l’espectacle Asteroid; i la cultura popular, amb les matinades i les ballades dels gegants. A més, també hi haurà autocinema, la matinal esportiva, un espectacle de màgia i el tobogan aquàtic.

El programa arrencarà demà amb el pregó, a càrrec de l’alcaldessa Georgina Mercadal Viñals, i seguit del concert d’havaneres amb les Anxovetes. Demà també hi haurà un tastet de meditació organitzat pel Centre Budista i les classificatòries d’escalèxtric.

El divendres, diada de Sant Salvador, arrencarà amb unes matinades a càrrec del grup de grallers MúsX, seguides de l’ofici de Festa Major, i el retorn al carrer dels gegants Salvador i Gràcia.

A la tarda, es podrà gaudir de realitat virtual a la Sala, com també d’un espectacle de màgia a càrrec del bagenc Mag Caru. Per arrodonir la jornada, al vespre hi haurà el concert jove amb el grup Ebri Knight.

Pel que fa a dissabte, s’iniciarà amb la matinal esportiva, un seguit d’activitats, torneigs i competicions de diferents disciplines esportives. Al vespre, serà el torn de l’espectacle familiar Asteroid i l’Orquestra Junior’s que oferiran el seu concert de versions.

La festa major es clourà diumenge amb l’actuació en d’Ambauka, amb el seu espectacle Bassal Rock, seguit del tobogan instal·lat al carrer Serra d’Or. Per tancar el programa hi haurà autocinema amb la pel·lícula Inside Out.