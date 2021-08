Sant Vicenç de Castellet disposarà d’un espai tancat per a l’estacionament segur de bicicletes a l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) del municipi. L’Ajuntament ha signat un acord amb FGC per fer possible la instal·lació d’un Bicitancat, que serà gratuït per a les persones usuàries amb un accés a través d’una aplicació mòbil i amb una capacitat per a 54 bicicletes.

L’Ajuntament i FGC volen potenciar la mobilitat sostenible i aconseguir que les persones usuàries que es desplacen fins l’estació de ferrocarrils evitin l’ús del cotxe i ho facin en bicicleta. L’ús d’aquest aparcament serà gratuït durant 24 hores el primer any de funcionament.

L’equipament s’integrarà en un edicte tancat prefabricat configurat amb un sostre per a quatre aigües i uns paraments verticals de relligues metàl·liques que atorguen una bona ventilació i habitabilitat interior, segons han explicat des del consistori. Disposarà de dues portes automàtiques enfrontades, d’entrada i sortida, i es distribuirà interiorment amb la disposició d’un passadís central i l’aparcament de les bicicletes a banda i banda.