El cardiòleg Valentí Fuster ha presentat aquest dimecres a Cardona, municipi del que en té la distinció de Fill Adoptiu, l'estudi científic per millorar la salut cardiovasular Healthy Communities que promou a través de la Fundació SHE-Fundació la Caixa i que demana la implicació de més de 2.000 persones d’aquesta població i de Sallent. Una presentació en la que Fuster ha tingut l’acompanyament i el suport del conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, que ha elogiat la qualitat del projecte i va encoratjar els cardonins a implicar-s’hi perquè sigui profitós.

Argimon ha animat a tothom a participar en l'estudi, «ja que així trobaran benefici individual», però també «n’obtindrem un benefici per a les pròximes generacions», perquè, va subratllar, gràcies a aquesta iniciativa «sabran com prevenir les malalties i com promoure la salut».

El conseller ha exposat que "quan algú emmalalteix hem d’acompanyar-lo i proporcionar-li la cura, però hem de treballar per transformar la societat i promoure la salut i prevenir la malaltia: és i serà un dels eixos que tindrem clarament en aquesta legislatura i des d'aquest punt de vista projectes com Healthy Communities son el far per a aquests canvis”. El conseller també ha expressat el seu acord amb la proposta del projecte per apostar per la família, ja que ha considerat que “és clau aquest nucli de convivència on aprens hàbits saludables. És per aquí per on hem de treballar per transformar el nostre sistema de salut”. Igualment, ha animat als cardonins seleccionats a participar a l’estudi ja que “la recerca és la base del nostre sistema sanitari i per tant participar en l’estudi és un acte generositat”.

En relació amb la situació que es viu amb la pandèmia des de fa prop d'un any i mig, el conseller ha destacat que “cal que la COVID deixi de ser la malaltia, la que està dirigint els nostres esforços, que en sigui una més, perquè com que dirigim tots els esforços a la COVID deixem de banda factors de risc i per tant podem emmalaltir”.

Valentí Fuster, catedràtic de Medicina de la Universitat d'Harvard, ha presentat aquest projecte, que s'implementarà els deu propers anys a Cardona i Sallent en una conferència celebrada aquest dimecres a l'auditori que porta el seu nom, a la qual han assistit, a banda del conseller, l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, i el director Corporatiu de Recerca i Salut de la Fundació ‘la Caixa’, Ángel Font. La setmana passada ho va fer a Sallent.

L'estudi persegueix fomentar hàbits de vida saludables que reduirien el risc de malalties cardiovasculars, que són la primera causa de mort al món. «És un dels projectes més ambiciosos que a dia d'avui hi ha al món per prevenir les malalties cardiovasculars», va subratllar Fuster.

El reconegut cardiòleg espera que en 10 anys pugui tornar i destacar que el projecte presentat «ha estat un èxit», encara que subratlla que el més important d'aquest estudi és la «sostenibilitat». En aquest sentit, recordava que sense la participació activa dels cardonins i sallentins «serà difícil treure conclusions». A més, Valentí Fuster ha anunciat que també realitzarà a Cardona un estudi internacional liderat pel National Institute of Health d'Estats Units en què als joves de 17 anys amb un LDL (colesterol dolent) que estigui per sobre del normal se'ls farà «tecnologia d'imatge» durant els propers 10 anys per fer-los seguiment de les artèries.

Tal i com ha anat explicant Regió7, per a l'estudi que ara es promou en el conjunt de la població se seleccionaran més de 2.000 persones de Sallent i de Cardona d'entre 12 i 75 anys amb l'objectiu de treballar per millorar els principals factors de risc: la dieta, controlar el pes i la pressió arterial, millorar l'exercici, el colesterol, la diabetis, abandonar els hàbits nocius i mantenir els saludables.

Les persones seleccionades per a l'estudi rebran unes cartes o una trucada telefònica i hauran de presentar-se al Centre d'Atenció Primària quan se'ls citi, en un procés que es repetirà el 2023, 2025 i 2030 per fer-ne un seguiment.

Al CAP, un equip sanitari extraurà sang, anotarà el pes i les talles de les persones, prendrà la pressió i els percentatges de greix corporal i aquestes dades s'enviaran en un informe per correu electrònic amb recomanacions i establint si es requereix una consulta urgent.

L'aplicació del projecte Healthy Communities es dividirà en diferents programes segons l'edat. El projecte s'emmarca en un programa del doctor Fuster, que parteix d'un canvi científic en la forma de comprendre la salut que va experimentar aquest cardiòleg fa 10 anys, mitjançant el qual, ha dit, «coneixem menys la salut que la malaltia».

De la seva banda, l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, ha remarcat que «aquest 2021 fa 10 anys que ens vam reunir amb el Dr. Fuster per construir un projecte de futur i de salut per a la nostra vila. Vam iniciar un camí per convertir-la en una ciutat saludable on volíem que la salut fos la prioritat per als futurs cardonins i com a eina de promoció econòmica». Aquest projecte s’ha fet realitat amb el pla de salut aprovat pel consistori que busca integrar Cardona «en la teranyina de ciutats saludables del mon». I serà, segons ha explicat, «transversalment» per fomentar hàbits saludables i promoure la salut «per combatre els factors de risc de les malalties cardiovasculars per millorar la salut i la vida de la gent: és el nostre objectiu i el del doctor Fuster». I ha postil·lat que «iniciem un projecte apassionant que serà segur un èxit perquè tenim la gent».