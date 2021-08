Castellbell i el Vilar celebrarà la seva festa major del 9 al 16 d’agost. L’Ajuntament ha preparat un programa per a tots els públics en què destaquen les actuacions de Xiula i de l’humorista Peyu. El programa s’ha adaptat a la situació de pandèmia i caldrà reserva prèvia per accedir a tots els actes, que seran gratuïts. El programa inclou propostes per a tots els públics i amb caràcter solidari a través de la primera Marxa contra el càncer.

Les actuacions de Xiula, el dia 9 a les 8 del vespre al Poliesportiu Municipal, i l’espectacle L’Home orquestra de l’humorista Peyu, el dia 12 d’agost a les 22.30 en aquest mateix espai. Xiula és un dels grups d’animació referents del país amb una proposta original que combina sons adults i lletres reivindicatives per al públic infantil, mentre que l’humorista Peyu demostrarà la seva versatilitat en un muntatge en què l’humor està assegurat.

L’espectacle de Peyu anirà precedit pel pregó de Festa Major que, aquest any, estarà protagonitzat pel Grup de caminades saludables en reconeixement a la seva tasca solidària, participativa i de promoció de la salut. En paral·lel, el pregó infantil i juvenil inclourà una demostració de trial a càrrec dels joves del municipi que han aconseguit molts bons resultats aquesta temporada. Durant l’acte, l’equip de futbol sala oferirà el campionat de lliga obtingut i l’ascens de categoria que han aconseguit aquesta darrera temporada.

El programa proposa una àmplia oferta d’activitats per als nens i nenes del poble entre els quals hi haurà una activitat creativa de fang per estrenar la festa, un conte-contes refrescant a la piscina municipal, un taller de scrap i de slime o el matí d’inflables a la piscina.

L’Ajuntament ha volgut reivindicar l’aposta per a la cultura i, en aquest sentit, hi haurà les actuacions de Set de Màgia amb el muntatge Set de Màgia en Estat Pur, el concert de Beto Tejada Rumba & Rock, l’actuació de l’Orquestra Rosaleda, l’audició de sardanes de la Cobla Nova del Vallès i les havaneres amb El Cavall Bernat. La festa es tancarà amb una mostra de foc adreçada al públic familiar amb la Colla de Diables i Batuka Xàldiga de Manresa.

Redescobrir l’entorn

El programa inclou l’estrena de l’exposició fotogràfica de Festa Major Llum i llibertat, a càrrec dels artistes locals Àngel Morales i Montse Soler, que es podrà veure al Casino Borràs. També s’estrena un recorregut pels espais exterior de la colònia industrial de la Bauma, que es podrà redescobrir el dilluns 16 d’agost de 9 a 12 del matí. La plaça de l’Església Sagrada Família de la Bauma serà l’escenari d’un homenatge als avis i àvies del barri i que són la memòria viva de l’antiga colònia.

Una de les altres activitats que permetrà redescobrir l’entorn serà la Marxa Contra el Càncer que proposa un recorregut de set quilòmetres que es podrà fer a peu o bé corrent en què es recaptaran fons per a la investigació del càncer. L’itinerari resseguirà la ruta de les tres esglésies romàniques de Sant Cristòfol.

Adaptats a la situació de pandèmia

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha adaptat el programa d’actes a la situació de pandèmia. En aquest sentit, caldrà reserva prèvia per accedir a totes les activitats programades, l’ús de la mascareta serà obligatori, caldrà estar assegut i es respectaran les distàncies de seguretat. Totes les entrades es podran adquirir prèviament, de manera gratuïta, a través de la pàgina web d’entrapolis.

L’Ajuntament recorda que s’ha adherit al Protocol davant les violències sexuals en espais públics de l’oci de la comarca del Bages que promou el Consell Comarcal del Bages. L’organització de la festa vetllarà perquè l’espai sigui segur i amable i no es tolerin violències sexuals, masclistes i LGTBIfòbiques. El consistori habilitarà el Punt Lila per atendre qualsevol agressió.

El consistori vol agrair la col·laboració de l’associació Amics de la Sagrada Família de la Bauma la seva implicació en el programa d’actes i també la implicació de l’entitat gastronòmica Ceps i Manduca, l’entitat de futbol sala i els voluntaris de Protecció Civil.