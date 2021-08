L’estació de Monistrol Vila del cremallera de Montserrat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) té en servei des d’aquesta setmana una tercera via, que ha de facilitat la realització d’operacions. Fins ara, el recinte disposava de dues vies, una a cada costat de l’andana central, i el que s’ha fet és crear-ne una de nova aprofitant l’espai disponible que hi havia cap a la banda més propera a l’edifici de l’aparcament.

La tercera via del cremallera farà més operativa la infraestructura, ja que permetrà realitzar tasques de manteniment i apartar trens quan sigui necessari, sense interferir en el servei. L’objectiu és guanyar en «fiabilitat i seguretat» perquè es podrà fer el manteniment dels set cremalleres que ara hi ha a Montserrat a prop de la mateixa estació. L’obra ha suposat una inversió d’1,4 milions d’euros i després de la fase de proves tècniques el nou pas de circulació ja està operatiu.

L’actuació ha consistit en la construcció d’una tercera via d’apartat a l’estació de Monistrol Vila, prèvia a l’inici del tram en cremallera i que transcorre en paral·lel a la via 1. Té una longitud de 135,28 metres, de manera que s’hi podran estacionar fins a dues unitats de tren. La nova via no disposa d’andana, ja que s’utilitzarà per a necessitats operatives que no involucren l’embarcament o desembarcament d’usuaris del tren.

Tot i que la via ja és operativa, aquests dies s’està acabant de rematar el projecte amb la substitució del tancament perimetral per un d’antivandàlic amb detecció d’intrusió i, a petició de l’Ajuntament de Monistrol, la construcció d’una vorera per a facilitar l’accés de vianants al cementiri.

En el decurs de l’obra s’ha construït mur de contenció que ha permès habilitar l’espai necessari per ubicar la nova via. Fonts de la companyia han destacat que el material que durant l’obra s’ha extret procedent de l’excavació per als fonaments del mur (essencialment roca), no s’ha dut a un abocador de runes com estava inicialment previst, sinó que s’ha aprofitat com a reblert drenant per formar la base de la plataforma de la via.