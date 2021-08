El Consell Comarcal del Bages ha fet balanç dels tallers d’igualtat als centres educatius que ha impartit aquest curs 2020-2021. Malgrat les dificultats provocades per la situació de pandèmia, la proposta formativa de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages ha pogut arribar a prop de 800 alumnes de 5 i 6è de Primària i de 2n i 4t d’ESO de la comarca amb unes sessions en què s’ha treballat la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Als tallers per als alumnes d’ESO «Sobre gustos no hi ha res escrit» es reflexiona inicialment sobre els estereotips de gènere, la diversitat d’identitats i les expressions de gènere i les orientacions sexuals. En el marc de la segona sessió es representen les situacions de discriminació i es busquen solucions a través de la posada en pràctica. També s’han programat les sessions «Relacions sanes de parelles» per fomentar la igualtat de gènere, la diversitat sexual i la identitat de gènere i fer visibles les violències masclistes per part dels adolescents per poder-les eliminar. Per la seva part, l’alumnat de 5è i 6è de Primària ha pogut treballar els estereotips de gènere a través de les dinàmiques del taller «Qui soc jo?».

La consellera de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñán Claret, destaca la importància de «mantenir una proposta formativa que ha tirat endavant tot i la pandèmia i és clau per a la sensibilització i prevenció de conductes entre les persones joves de la comarca». Per la seva banda, el professorat ha destacat la importància de parlar d’aquests temes, especialment en aquesta edat, i han valorat de manera positiva els tallers i la tasca de les persones formadores.