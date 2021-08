L’Ajuntament de Sant Vicenç impulsa la creació del Consell d’Infants com una nova eina de participació ciutadana. El consistori es proposa com a objectiu que els nens i nenes d’entre 10 i 12 anys del municipi puguin reflexionar, expressar la seva opinió, debatre i traslladar les propostes concretes que considerin necessàries al ple municipal per tal de ser tingudes en compte i participar, d’aquesta manera, a la vida pública. Estarà format pel president o presidenta, que serà l’alcaldessa o el membre de l’Ajuntament en qui delegui, el regidor d’Educació, dos representants amb paritat de sexes per a cada aula de 5è i 6è de primària de les escoles del municipi i un professional tècnic municipal. L’elecció dels consellers i conselleres es farà a les aules de les escoles corresponents i l’elecció es farà democràticament. El Consell d’Infants es reunirà un mínim de dues vegades l’any.

Farà un recull inicial de les necessitats i demandes dels infants del municipi per comunicar-les a l’Ajuntament, crearà comissions de treball, plantejarà propostes, es consensuaran els temes tractats i es traslladaran totes les propostes i actuacions al consistori.