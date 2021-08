El Consell Comarcal del Bages ha fet un balanç positiu dels tallers d’igualtat que organitza cada any en centres educatius, i que aquesta vegada han tingut la participació de prop de 800 alumnes.

En els tallers per als alumnes d’ESO Sobre gustos no hi ha res escrit es reflexiona inicialment sobre els estereotips de gènere, la diversitat d’identitats i les expressions de gènere i les orientacions sexuals. En el marc de la segona sessió es representen les situacions de discriminació i es busquen solucions a través de la posada en pràctica. També s’han programat les sessions Relacions sanes de parelles per fomentar la igualtat de gènere, la diversitat sexual i la identitat de gènere i fer visibles les violències masclistes per poder-les eliminar. Per la seva part, l’alumnat de 5è i 6è de Primària ha pogut treballar els estereotips de gènere a través de les dinàmiques del taller Qui soc jo?