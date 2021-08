L’Ajuntament de Cardona ha aprovat, en el darrer ple municipal, la licitació del contracte del servei de recollida d’escombraries porta a porta i de la neteja viària, que el consistori preveu implantar a final d’any o, a tot estirar, a principi del vinent. El municipi ja fa temps que treballa en el canvi de model que li ha de permetre augmentar els índexs de reciclatge i ja ha dut a terme sessions informatives al veïnat i a empreses i comerços del municipi per tal de perfilar com ha de ser el nou sistema en funció de les necessitats de la població.

El consistori cardoní, que des del 2019 estava estudiant el mètode més adequat per al municipi, s’ha decantat per la recollida porta a porta, que consisteix a recollir els residus separats, davant de la porta de casa, segons un calendari i horari establerts. L’Ajuntament va valorar diferents opcions, com aplicar els contenidors tancats a tota la població, però es va decantar pel porta a porta pels percentatges de reciclatge que s’assoleixen. Actualment, Cardona recicla entre el 37 i el 38% dels seus residus, i amb el canvi de model espera arribar al 75 o 80%.

Cardona implantarà el nou servei de recollida porta a porta a tot el nucli de la població i a la Coromina, mentre que a les cases de pagès s’optarà per illes de contenidors tancats. L’aplicació del nou sistema permetrà la retirada dels contenidors dels carrers de la vila, a excepció dels de vidre i oli, i la recuperació de materials que fins ara acabaven a l’abocador. Tot i els costos de l’aplicació del porta a porta, el consistori no es planteja apujar la taxa d’escombraries i valorarà si en un futur es pot arribar al pagament per generació.

Amb l’aprovació de la licitació del contracte per al nou servei de recollida d’escombraries i neteja viària, Cardona ha posat en marxa el procés per a la implantació del porta a porta que es preveu que entri en funcionament a final d’aquest any o a principi del vinent. Inicialment, l’Ajuntament tenia previst implementar-lo la tardor passada, però la covid va estroncar els plans, que ara s’han reprès.