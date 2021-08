Montserrat té moltes cares en un mateix instant, que es multipliquen al llarg de l’any. I la seva singularitat esclata quan es posa davant l’òptica de fotògrafs de concurs. És una font inesgotable d’inspiració, tant per intentar captar-ne la seva bellesa natural com per subratllar la seva espiritualitat i magnetisme, com per donar a llum creacions artístiques màgiques.

Així es posa de manifest en el resultat del Concurs de Fotografia del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, que des de fa 16 anys convoca el Patronat de la Muntanya, i ara s’ha fet públic el veredicte d’aquesta última edició.

La potència inspiradora d’aquest paratge protegit i únic, a cavall del Bages, Anoia i el Baix Llobregat nord, es posa de manifest en el fet que al certamen s’hi han presentat un total de 220 fotografies. I s’evidencia clarament en la varietat i la força que desprenen les guanyadores, tres per cadascuna de les tres categories establertes. El Patronat de la Muntanya de Montserrat destaca, precisament, que l’esperit d’aquest concurs «és el de destacar fotogràficament els valors del parc natural de la muntanya de Montserrat en qualsevol dels aspectes: flora, fauna, monuments, cultura, natura i territori».

En concret, enguany ha estat Dídac Garcia Castañeda, de Sant Vicenç de Castellet, el guardonat amb el primer premi de la categoria General, dotat amb 500 euros, amb la fotografia que porta per títol Màgia entre neu i boira. En la categoria Racons de Montserrat ha estat premiada la foto L’Abadia es desperta, realitzada per Xavier Prat, de Santpedor; mentre que Pere Grima, de Monistrol de Montserrat, s’ha endut el primer premi de la categoria Creativa per la fotografia Posta de sol.

Del total de 220 fotografies que s’han presentat al concurs, 104 han optat al premi a la categoria General, 66 a la de Racons de Montserrat i la resta, 50, a la categoria Creativa.