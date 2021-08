La comunitat benedictina de Montserrat haurà d’afrontar aquesta propera tardor l’elecció d’un nou abat, en substitució de l’actual. I és que, segons han confirmat fonts de la comunitat, Josep Maria Soler, que ocupa el càrrec des del 2000, compleix aquest proper divendres 75 anys, edat a la qual, segons marca la regla de sant Benet, ha de presentar la renúncia a l’abat president de la seva congregació, la Benedictina Sublacense-Cassinesa, que actualment és el colombià Guillermo Leon Arboleda. A partir d’aquí s’obre un procés que, segons fonts properes a la comunitat, es preveu que tingui l’elecció del seu successor el proper mes de setembre en una votació entre els membres de la comunitat que han fet la professió solemne, incloent-hi alguns que són actualment als monestirs del Miracle, al Solsonès, i al de Sant Miquel de Cuixà, al Conflent.

Josep Maria Soler Canals, nascut a Santa Eugènia de Ter el 13 d’agost del 1946, va ser escollit abat de Montserrat el 16 de maig del 2000 i va substituir Sebastià Maria Bardolet, que va presentar la renúncia al càrrec quan feia 11 anys que l’exercia. Per tant, tenint en compte que Bardolet encara va exercir quatre mesos i mig l’any 2000, Montserrat es disposa a escollir el seu tercer abat del segle XXI.

Segons la regla de Sant Benet, en el capítol corresponent a la figura de l'abat (que consta de 22 punts) s'estableix que en aquesta institució «s'ha de tenir sempre per norma que sigui constituït aquell que tota la comunitat s'hagi elegit de comú acord segons el temor de Déu, o bé només una part de la comunitat, ni que sigui petita, però amb més bon criteri». I que l'elecció «es farà tenint en compte el mèrit de vida i la saviesa de doctrina del qui hagi de ser instituït, encara que sigui l'últim per ordre de comunitat».

Quan va ser escollit, Josep Maria Soler va ser definit com un home de la màxima confiança de la congregació de Subiaco, jurisdicció eclesial de la qual forma part el monestir de Montserrat. De fet, en el moment de l’elecció Soler exercia de visitador responsable de la província hispànica de la congregació, tasca que desenvolupava des del 1996.

Josep Maria Soler, que ara haurà de presentar la renúncia al càrrec, es va convertir en primer monjo que arribava a abat sense haver estat abans prior des de l’etapa de l’abat Marcet. Soler va iniciar els seus estudis filosòfics al seminari dels Claretians a Solsona i el 1970 va entrar al monestir de Montserrat com a monjo. Soler va ser alumne del missioner i bisbe balsarenyenc Pere Casaldàliga (mort justament ara fa un any) quan aquest va exercir de mestre a l’escola claretiana de Sabadell. Llicenciat en Teologia en l’especialitat de Sacramentologia del Pontifici Ateneu de Sant Anselm de Roma, Josep Maria Soler va ser ordenat sacerdot l’any 1981. El 1975 va fer professió solemne rubricant el seu compromís de viure com a monjo.

En diversos períodes havia estat membre del Consell de l’Abat de Montserrat i durant 12 anys va ser responsable de la formació monàstica dels joves del monestir com a mestre de Novicis i Prefecte de Júniors. Aquesta última tasca la va compaginar amb la docència a l’Escola Filosòfica i Teològica de l’Abadia de Montserrat.