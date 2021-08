La memòria i el llegat del bisbe Pere Casaldàliga han tornat a ser ben presents aquest cap de setmana a Balsareny en l’acte d’homenatge que se li va retre diumenge al vespre al castell coincidint amb el primer aniversari de la seva mort.

El memorial, que va esgotar totes les reserves previstes dies abans de la celebració, va estar organitzat per la Fundació Pere Casaldàliga, el Cercle Cultural de Balsareny, i la Plataforma Balsareny Educa, i va servir per posar en valor i mantenir ben viva la causa per la que el bisbe tant va lluitar en favor de defensa dels més febles i de les comunitats indígenes del Brasil. L’acte es va acompanyar d’una eucaristia, un sopar a la fresca, un recital de poemes i un concert.