La Diputació de Barcelona ha actualitzat la cartografia topogràfica digital a escala 1:1000 de diversos municipis de la demarcació, entre els quals hi ha Mura, al Bages, i Castellcir, al Moianès. Amb aquesta actualització, els ajuntaments disposaran d’una eina que els farà més fàcil la diagnosi, planificació i gestió municipal a nivell urbanístic, de xarxes de serveis, cadastre i equipaments.

Aquests treballs cartogràfics també s’han fet a les poblacions de l’Esquirol, Gallifa, i Fogars de la Selva, i en total, han tingut un cost de 106.483 euros i inclouen un total de 2.039 hectàrees dels municipis. Recullen les hectàrees de sòl urbà i urbanitzable, així com les hectàrees del sòl no urbanitzable necessària per a la planificació urbanística de l’àmbit territorial de cada un d’aquests municipis.

La cartografia s’ha fet a partir de la fotointerpretació de fotografies aèries mitjançant tècniques fotogramètriques, a més del treball de camp.