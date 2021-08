L’acte esportiu per a dones «Navarcles també es mou en femení» i un concurs de pesca celebrat el cap de setmana han estat el preludi d’una festa major de Navarcles que arrencarà amb tota la plenitud aquest dimecres, ja que hi haurà actes cada dia fins diumenge. Serà una festa amb un calendari d’activitats per a tots els públics i, alhora, adaptat al context i restriccions de la Covid-19. «Navarcles també es mou en femení» buscava ser un acte on les dones i l’esport fossin protagonistes.

Les participants podien escollir entre les modalitats de ciclisme, córrer, caminada i pàdel, i el 50% dels ingressos de les inscripcions es dedicaran al Club Ciclista Baix Ter, pioner en el ciclisme professional femení i impulsor de l’equip Massi Tactics. Les activitats continuaran a partir de demà i s’allargaran fins al 15 d’agost, amb limitacions, sovint amb inscripció prèvia i amb les mesures anti-covid necessàries. Fonts de l’Ajuntament de Navarcles expliquen que, tot i que el format de la festa major no és el que haurien volgut, s’ha volgut preservar la salut de la ciutadania, presentant una programació compatible amb la situació epidemiològica. Per tal de poder complir amb les necessitats del moment, les activitats s’han hagut de presentar a última hora.