Cardona disposa de vuit nous habitatges totalment condicionats per destinar a facilitar l’autonomia de persones majors de 65 anys de la població. L’Ajuntament ha donat per finalitzats els treballs d’arranjament que ha estat realitzant en aquests vuit pisos fruit d’una iniciativa promoguda per la Diputació de Barcelona.

El programa es va posar en marxa l’any passat amb una aportació de la Diputació de 14.000 euros destinats a la millora de l’accessibilitat d’aquests vuit pisos amb diverses actuacions que van des de la instal·lació d’un llit articulat, fins a un canvi de cuina de gas per una d’elèctrica, sis canvis de banyera per dutxa, o l’adaptació amb elements com cadires o agafadors. L’objectiu és promoure l’autonomia funcional i millorar la qualitat de vida al domicili de persones grans i persones amb necessitats especials garantint la seva seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica, i afavorint també l’accessibilitat.

S’adreça a persones de 65 anys o més amb dificultats per desenvolupar les activitats de la vida diària i amb insuficiència de recursos econòmics; i a més grans de 80 que visquin soles o amb una altra persona gran. També, a persones amb necessitats especials.