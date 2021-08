Pacificar el trànsit en els carrers més cèntrics, variacions en l’oferta d’aparcaments, o regular els itineraris d’accés als entorns escolars són algunes de principals línies d’actuació que proposa l’estudi de mobilitat i seguretat viària de Sant Joan de Vilatorrada, que ha elaborat la Diputació de Barcelona per encàrrec de l’Ajuntament. A partir d’una diagnosi de la situació actual, s’han definit unes línies estratègiques de les quals se’n deriven un total de 23 mesures d’actuació.

El treball respon a una demanda de l’Ajuntament per millorar la mobilitat al municipi, en aspectes com la pacificació del trànsit, l’avaluació de l’oferta d’aparcament, i millorar la connectivitat en nodes no motoritzats entre el nucli urbà i els polígons industrials del nord del municipi, així com la seguretat viària a la C-55 o la senyalització d’accés al polígon de la Pirelli.

Un dels principals focus s’ha posat en la millora de la mobilitat als centres escolars, amb actuacions com millorar l’accessibilitat i comoditat dels desplaçaments a peu, i garantir la seguretat viària als centres docents. També es proposa fer ampliacions dels espais reservats a vianants, optimitzar l’aparcament, o instal·lar coixins berlinesos per modelar la velocitat del trànsit motoritzat, així com actuacions de millora de la visibilitat a les interseccions, reforçar la senyalització, i adaptar guals als passos de vianants.

També es proposa pacificar el carrer Major entre els carrers Riu Cardener i del Pont, i això inclou suprimir l’oferta d’aparcament de zona blava reubicant-la als vials perimetrals i destinar l’espai alliberat als vianants. Igualment es vol restringir la circulació de vehicles en aquest carrer entre els carrers del Carme i Lleida a serveis d’emergència, càrrega i descàrrega, vehicles elèctrics i amb distintiu de PMR, transport públic i veïns, i més endavant es proposa convertir en carrer de vianants amb restriccions de pas els trams entre els carrers Riu Cardener i Josep Rojas, i fent-lo de prioritat invertida fins al carrer del Pont. L’accés es controlaria amb càmeres.

Quant a la C-55, es proposa reduir la velocitat i instal·lar bandes transversals d’alerta en els accessos pel Pont Gran i el Pont Nou, i prohibir el gir a l’esquerra del Pont Nou cap al nord, com també la construcció d’una rotonda a la cruïlla entre el pont Gran i la C-55.

Finalment, es plantegen mesures de connectivitat entre el nucli i el Pla dels Vinyats amb un itinerari que transcorre per dins la zona esportiva, amb la construcció d’un pont que permeti creuar el riu Cardener, així com un pas elevat per a vianants a la C-55 a l’altura de la intersecció amb la BV-3008.