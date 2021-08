L’Ajuntament de Navarcles vol començar a fer els primers passos per recuperar les àrees del Pla de Cal Tàpies i la Font de la Cura per potenciar-les paisatgísticament i adequar-les com a àrees de lleure i serveis al costat del riu. La idea del consistori, ara reflectit en un estudi d’adequació que ha redactat la Diputació després d’un procés de participació ciutadana, és la de crear un gran pulmó verd amb diversos usos possibles: espais lúdics, àrea d’autocaravanes, esplanada multifuncional, jardins, entre altres, tenint present l’entorn de la ribera del riu Calders.

Amb l’estudi d’adequació de la Font de la Cura i el Pla de Cal Tàpies sobre la taula, el consistori començarà a preparar el projecte executiu i a buscar els recursos econòmics per fer possible la iniciativa.

L’Ajuntament disposa actualment d’una primera reserva de 150.000 euros, recollits al pressupost municipal, que garantiran l’inici i la viabilitat del projecte.

Es tracta de dues zones molt properes entre elles, que en el planejament urbanístic vigent estan qualificades com a zones verdes i que sumen prop de 13.000 metres quadrats de terreny, que el consistori considera que té infrautilitzades.

L’estudi que es va lliurar a l’Ajuntament té com a eix central posar en valor aquests dos espais per a ús ciutadà vinculat amb la natura, potenciant les zones d’estada i joc infantil, així com les de passeig i contemplació en relació amb el riu (el pla de Cal Tàpies és al costat del tram final del riu Calders, just després de la presa del llac).

Al mateix temps, es volen preservar uns àmbits d’aparcament per a vehicles, per tal de poder mantenir l’ús ludicoesportiu del llac i l’estacionament i accés dels pescadors, dels serveis i del veïnat.

L’àmbit de la font de la Cura era l’antic espai de la Font del Mas de la Cura, i ja fa anys que l’Ajuntament va arranjar parcialment amb un espai lúdic per a la gent gran i un aparcament per a autocaravanes.

La zona del Pla de Cal Tàpies és actualment un espai erm utilitzat majoritàriament com a aparcament de vehicles a la vora del riu.

Dues alternatives

A partir de l’anàlisi tècnic dels emplaçaments, un primer tempteig de diverses possibilitats d’actuació i el resultat del procés participatiu, el treball planteja finalment dues alternatives diferents per a la seva reconversió.

Totes dues creen una nova zona verda al Pla de Cal Tàpies i recuperen la Font de la Cura, proposant una restauració ambiental dels àmbits i incorporant a totes dues espais d’activitat per als infants i la gent gran.

Les diferències les trobem en la ubicació de l’espai d’autocaravanes i la inclusió o no d’altres espais com pot ser una zona de pícnic, un punt d’observació d’ocells o bé una explanada multifuncional.

En totes dues propostes es millora la connexió amb el nucli de Navarcles i es treballa amb l’objectiu que sigui un espai verd de baix manteniment i que contribueixi a la renaturalització d’aquesta zona del municipi.