Jordi Vilarmau Masferrer, que va ser regidor de Callús del 2013 al 2015, durant la segona meitat del govern convergent d’Enric Vall de Vilaramó, ha mort aquest divendres a l’edat de 56 anys fruit d’una malaltia. La parròquia del poble acollirà el funeral diumenge a les 10 del matí, i aquest dissabte també se’l podrà acomiadar a la sala de vetlles de Mémora a Manresa, que serà oberta de 4 de la tarda a 9 del vespre.

La mort de Vilarmau ha estat molt sentida a Callús, on era conegut pels seus vincles amb el club de futbol local, on actualment juga el seu fill, i d’on va ser membre de la junta directiva entre el 2016 i fins l’any passat. També va estar vinculat a l’Ajuntament com a regidor responsable de l’àrea d’Economia, des d’on precisament va ser un dels impulsors que es posés gespa al camp. Va assumir el càrrec a mig mandat, l’any 2013, en substitució de Rosa Roger, i va deixar el consistori poc després de les següents eleccions municipals en què CiU va quedar a l’oposició. Vilarmau també va col·laborar durant un temps en aquest diari.