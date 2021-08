Castellbell i el Vilar entra de ple aquest cap de setmana en els actes de la Festa Major, que més enllà de les mesures imposades per la covid, enguany també es veurà afectada per l’onada de calor d’aquests dies, amb algunes alteracions respecte de la programació inicialment prevista.

En concret, i a causa de les elevades temperatures, l’Ajuntament ha decidit ajornar fins a l’11 de setembre la marxa contra el càncer que s’havia de fer aquest dissabte al matí, i davant el risc d’incendi, també s’ha decidit posposar, per al 10 o l’11 de setembre, l’espectacle de foc amb la colla de diables i batuka Xàldiga que s’havia programat per al dilluns a les 10 del vespre. Ahir a la tarda l’Ajuntament també informava de la possibilitat de suspendre fins a nova cita (segurament també de cara a la Diada) la descoberta de la Fàbrica de la Bauma i el seu entorn, que s’havia programat per a dilluns al matí, si bé es mantindria l’homenatge als avis posterior.

Si no hi ha res de nou, la resta d’activitats es mantindrà, amb propostes fins dilluns en què la música serà protagonista, tot i que també hi haurà espai per al teatre o activitats infantils. Aquest matí mateix, hi haurà inflables a les piscines, que demà a la tarda acolliran un espectacle de titelles.

La música arribarà especialment dels concerts que hi ha programats al pavelló. Aquesta nit actuarà Beto Tejada Rumba & Rock, i demà hi haurà un doble concert de tarda i nit amb l’Orquestra Rosaleda. Diumenge al migdia hi haurà sardanes als Jardins de Casademont, seguit d’un espai vermut, mentre que dilluns al vespre serà el torn de les havaneres, a les 8 al pavelló.

A banda de la música i concerts, hi ha previst un espectacle teatral de cabaret diumenge a la nit al pavelló, i una gimcana a la piscina dilluns a la tarda.

La Festa Major de Castellbell ja va arrencar dilluns amb el pregó infantil i jove a càrrec d’aficionats al trial, i des d’aleshores s’han anat fent activitats. Dimarts a la nit, per exemple, va tenir lloc l’espectacle Set de màgia en estat pur, i per ahir al vespre hi havia programat el pregó i un espectacle amb l’humorista Peyu.