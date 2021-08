Les obres de construcció del nou CAP de Navarcles entren a la recta final, i després de gairebé 20 anys d’espera, el futur equipament es preveu posar en servei abans de final d’any. Aquesta és la intenció del departament de Salut que, segons han confirmat fonts municipals, ja té pràcticament enllestida l’obra civil, de manera que ara se centrarà en l’equipament i en el mobiliari interior.

Els treballs van començar ja fa gairebé un any en uns terrenys a l’avinguda de Lluís Companys cedits per l’Ajuntament. L’edifici ocupa uns 1.000 metres quadrats distribuïts en una sola planta que inclourà una vintena de consultes, en concret, tres de medicina de família, tres més de d’infermeria, una de pediatria, una d’emergències i una de tractaments, a banda de dos boxs per a extracció de sang i tres consultes més, d’odontologia, per a la llevadora, i una de polivalent. A més, hi haurà una aula d’educació sanitària i espais destinats a personal.

Aquesta estructura és el que pràcticament ja s’ha completat amb previsions que «en breu ens en facin l’entrega», apunta l’alcalde, Josep Maria Feliu, i a partir d’aquí els esforços se centrin en el mobiliari interior. Per part del departament assegura que la seva voluntat «és activar-ho com més aviat millor», de manera que el nou CAP hauria d’entrar en funcionament aquest mateix any.

Un aparcament de 170 places

El nou CAP s’està construint en un espai d’equipaments proper a les escoles i la zona esportiva, i per això l’Ajuntament està treballant en paral·lel en el condicionament d’una àrea d’aparcament per a uns 170 vehicles. Es tracta d’una esplanada que hi ha just sota del nou CAP, en uns terrenys sense edificar de l’antiga Dresca que l’Ajuntament va adquirir recentment i que més endavant es preveu asfaltar, però de moment tan sols s’adequa perquè ja s’hi pugui aparcar quan comenci el curs.

També es treballa en un camí ja existent per a vianants que enllaça les escoles verda i vermella i el futur CAP, i que s’arranjarà com a zona enjardinada. Així mateix, s’està actuant a l’àrea d’accés al CAP, que adopta la forma d’una placeta amb sauló i un petit aparcament limitat bàsicament a l’ambulància, a vehicles d’emergència i al metge de guàrdia.

El nou CAP arribarà després de gairebé 20 anys que se’n comencés parlar. Primer, el 2003, amb una proposta d’ampliació de l’actual, si bé de seguida es va veure la necessitat de fer-ne un de nou. Tanmateix, els desacords polítics sobre el lloc on ubicar-lo en van retardar el projecte, que ara veurà la llum.