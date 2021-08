Una fuita d’aigua ha obligat a tallar aquest diumenge al matí el Camí de Cabrianes en els dos sentits. L’Ajuntament de Sallent ha informat que s’ha trencat una canonada i que els treballs duraran tot el dia. El consistori diu que l’afectació no és important, tot i que s’ha hagut de tallar la carretera. Els veïns de la zona sí que hi poden circular i també es pot accedir sense restriccions a l’espai dels horts, però només els que hi arriben des de Sallent.