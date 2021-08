Talamanca va commemorar ahir la darrera victòria de l’exèrcit català contra els Borbons, que va tenir lloc al municipi l’any 1714, en un acte reduït que va aplegar una vuitantena de persones. De la mateixa forma que l’any passat, les restriccions covid van deixar la celebració sense l’habitual presència de personalitats convidades i van convertir l’esdeveniment en una festa en petit comitè, pensada per a la gent del poble.

El cos dels Miquelets va obrir l’acte, al davant de l’Ajuntament de Talamanca, amb una breu representació que va permetre mostrar els uniformes tradicionals i les armes que portaven els regiments que van participar en l’èpica batalla. En aquesta ocasió, els Miquelets només tenien vuit integrants, a diferència d’altres anys que havien doblat aquesta xifra.

Minuts després, la celebració es va traslladar davant del monument commemoratiu de la batalla, on es va hissar una senyera que va donar pas als parlaments. «La pandèmia no ens permet fer un acte tan lluït com altres anys, però volem recordar els patriotes que van defensar les llibertats i les institucions d’aquest país fa 307 anys», manifestava l’alcalde de Talamanca, Josep Tarín. Alhora, destacava «la necessitat de mantenir viu l’esperit de resistència de la batalla del 1714» i alçava la veu per demanar «l’amnistia per als polítics que han estat represaliats».

Abans de les ofrenes florals de partits i entitats al davant del monument, els Miquelets van disparar una salva «en honor dels caiguts per la llibertat de Catalunya» que, a diferència d’anys anteriors, es va efectuar en direcció oposada al bosc i sense cartutxos de paper, per tal de minimitzar el risc d’incendi. El cant dels Segadors va cloure l’acte.