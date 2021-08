El 2020 Sant Joan de Vilatorrada es va quedar sense la seva Festa Major Infantil. Aquest any la pluja va deixar sense estrenar l’espectacle Serem millors, amb el qual es vol representar tots els elements que participen en aquesta festa.

Per superar aquests entrebancs, l’entitat El Sidral posa en marxa una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami per poder estrenar l’espectacle aquest octubre, el que, segons els organitzadors, «farà que per primera vegada a la història de la festa veiem tots els personatges que s’uneixen en un sol acte per emocionar-nos i endinsar-nos a través d’una història que ens farà aprendre quanta força podem tenir totes plegades si ens unim davant les adversitats».

Fonts d’El Sidral han detallat que durant l’acte «hi apareix un concert de llums, animació amb el públic, projeccions a gran escala, les músiques de la festa en directe, diversitat d’elements de foc, els personatges més emblemàtics de la festa i del país del foc, i moltes sorpreses».

Des de l’entitat animem a tothom amant de la festa «que participi en aquesta campanya de crowdfunding per aconseguir l’objectiu marcat i poder realitzar l’espectacle aquest mes d’octubre del 2021».

Les aportacions econòmiques aniran destinades íntegrament a poder realitzar l’espectacle Serem millors, per cobrir una part de les despeses que genera aquest acte.

A la Festa Major Infantil, tots els actes que componen el programa són gratuïts i oberts a tots els infants del poble i de la comarca.

Actualment, comença amb la cercavila de colors que acaba amb una guerra de confeti a la plaça, el sopar a la fresca, la disco, la merengada, el correfoc, la tira al parc, l’espectacle de cloenda i el vermut, que posa el punt final a la celebració.

Es pot participar en el Verkami que s’ha obert per la Festa Major Infantil de Sant Joan a través de l’adreça electrònica següent: https://vkm.is/seremmillors!