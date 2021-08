El monòleg que es va celebrar ahir al vespre a Navarcles va acabar amb la intervenció de la regidora de la CUP a l'equip de govern, Ylènia Morros, que va demanar que no es fessin bromes sobre diversitat sexual i diversitat de gènere ja que podien afectar a persones de col·lectius minoritaris que es podien sentir vulnerades.

Durant el monòleg la regidora va demanar a l'humorista Albert Boira, que no fes aquest tipus de bromes. Llavors el monologuista va dir al públic que se l'estava censurant i va demanar si algú s'havia sentit ofès. Morros va demanar el micròfon per explicar que considerava que des de la regidoria de feminisme es treballava perquè els col·lectius minoritaris poguin sortir al carrer sense problemes i que aquestes actituds no eren adients, fent referència a les bromes sobre pansexualitat que s'havien fet durant el monòleg. Les seves paraules no van ser ben rebudes pel públic assistent.

Morros ha explicat a Regió7 que l'Ajuntament disposa d'un protocol de no agressions en l'oci nocturn del qual l'humorista era conscient i en què no s'acceptaven comentaris masclistes ni que poguessin ser despectius. La regidora assegura que es tractava d'un monòleg "basat en l'humor d'abans, de riure de les desgràcies de tothom i faltant el respecte".

Per altra banda, l'humorista Albert Boira creu que la forma de defensar les idees de la regidora no eren les correctes i vol deixar clar que el que ell va fer és parlar de la seva pròpia condició de pansexual i que el que vol és normalitzar com es viu la pansexualitat en un poble de l'interior de Catalunya. Boira explica que aquest monòleg l'ha fet en actes de l'orgull LGTBI de Bilbao o Fuenlabrada perquè ho fa amb l'enfocament de normalitzar-ho.

Conseqüències al govern

L'acció de la regidora de la CUP comportarà conseqüències en el si del govern municipal que comparteixen ARA Navarcles i la mateixa CUP. Un cop acabat l'espectacle, l'alcalde Josep Maria Feliu va explicar al públic assistent que l'acció de Morros no concordava amb la posició del govern municipal. Tant la CUP com Ara Endavant faran públic el seu posicionament aquesta tarda. L'alcalde Feliu ha assegurat que el que va passar ahir "tindrà conseqüències".