L’Ajuntament de Santpedor ha donat llum verd a l’avanç d’una modificació urbanística que permetrà resoldre un nus viari. Es tracta del pas previ perquè es pugui construir una rotonda a la carretera BV-4501, just davant del centre d’Ampans. El que es fa és qualificar de sistema general viari els terrenys destinats a la futura rotonda per facilitar l’execució directa per part de la Generalitat. La modificació també preveu classificar i qualificar el sòl afegit al terme de Santpedor després que es fes un canvi en la delimitació territorial del terme de Santpedor al seu pas per Comabella. L’avanç de modificació es va aprovar en el darrer ple municipal.

La carretera que connecta Santpedor amb Manresa (BV-4501) tindrà entre final del 2022 i principi del 2023 una rotonda a l’altura del punt quilomètric 4,4, just a l’altura del centre de jardineria que hi té Ampans.

Es tracta d’una obra que suposarà una inversió de 450.000 euros i que assumiran la Generalitat (300.000 euros) i la Fundació Ampans (150.000) amb l’objectiu de resoldre una connexió que, per l’elevada freqüència de trànsit i la complexitat de les maniobres (girs a l’esquerra), es considera molt perillosa, tot i que no s’hi han registrat accidents de gravetat.

L’obra es va presentar el setembre de l’any passat, quan es va signar el conveni que farà possible la materialització de la nova infraestructura, entre la Generalitat, l’Ajuntament de Santpedor i la Fundació Ampans.

El llavors conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, va detallar que en aquell moment s’havia licitat la redacció del projecte, que s’està elaborant al llarg del 2021, de manera que les obres es puguin iniciar al 2022 i s’enllesteixin entre final d’aquell any i principi del 2023.

Es tracta d’una reivindicació històrica d’Ampans per resoldre un punt molt problemàtic on es concentra molta mobilitat. La futura rotonda permetrà la sortida i entrada del centre d’Ampans i també de tres camins veïnals i així evitar haver de creuar els carrils de sentit contrari (girs a l’esquerra), i el projecte inclou també l’habilitació d’espais adequats per a l’aturada dels autobusos.

Quan es va presentar la proposta, tant el llavors conseller de Territori com el batlle santpedorenc, Xavier Codina, subratllaven que la rotonda no només resoldrà la connectivitat en aquest enllaç, sinó que també servirà com a reductor de velocitat en un tram de recta llarga on sovint se circula a massa velocitat, en una carretera que actualment registra un trànsit d’uns 14.000 vehicles de mitjana diària.

A més, la nova rotonda també s’ha pensat i es projectarà perquè ja disposi del tram corresponent del futur carril bici que ha d’anar des de Manresa fins a Santpedor seguint en paral·lel el recorregut d’aquesta carretera BV-4501, passant pel costat del parc de l’Agulla.

Es tracta d’un carril bici del qual la Generalitat en va presentar la idea (dins un pla de ciclorails arreu del país) fa quatre anys, però que havia quedat aturat perquè l’enginyeria encarregada del projecte va fer fallida.