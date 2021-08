Els Mossos d’Esquadra van detenir dos homes a Artés dijous a la nit. Un per violència de gènere en agredir, presumptament, la seva parella i un altre per resistència a l’autoritat. A primera vista la dona no semblava que tingués ferides ni contusions, però va ser traslladada al Centre d’Atenció Primària (CAP) del poble per fer-li un reconeixement mèdic.

El fets van tenir lloc a tres quarts d’11 de la nit, en un domicili del carrer Barquera, quan es va rebre una alerta al telèfon d’Emergències d’una discussió. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar els Mossos d’Esquadra, una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i la Policia Local. El detingut per resistència als agents és el propietari del domicili, que vivia amb la parella.

Els arrestats anaven beguts, segons fonts coneixedores de l’actuació policial.