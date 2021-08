Diumenge de mercat a Sallent. Són quarts d’onze del matí i hi ha ben poca gent pel carrer. No és estrany si en aquesta hora la temperatura ja supera els 30 graus i el poc vent que fa és calent. A més, és agost. Ja fa dies que els paradistes noten aquesta baixa afluència allà on van, que es va accentuar dimecres, just quan la calor va començar a augmentar.

Ara bé, els venedors s’ho prenen amb humor, malgrat la situació d’haver d’estar hores i hores treballant a ple sol. «Estem acostumats a la calor i al fred, la vida del paradista ja consisteix en això, però sí que és cert que, com aquest estiu, pocs». Ho diu Ricard Hernández, que no se separava d’una ampolla d’aigua ben freda.

Una imatge recurrent i, alhora, curiosa era la dels ventiladors funcionant al mig del carrer. Col·locats a tota potència al costat dels venedors, han fet la calorada una mica més suportable. També els tendals i els glaçons de gel.

Rosa Pérez és una altra paradista que ven pollastres a l’ast. La seva parada pot ser la pitjor compatible amb l’onada de calor, ja que ha de conviure amb l’escalfor dels pollastres cuinant-se. «Tranquil·lament hi fa 50ºC aquí dins. Però no tinc més opció, m’he de guanyar el pa».

Pérez es consolava dient que, almenys, tenia els peus frescos gràcies al ventilador, i que «a l’hivern som l’enveja de tothom». A la seva parada hi fa més calor i no noten els efectes de les baixes temperatures.

Just al seu costat, Pere Bosch talla embotits al so d’Oques Grasses. Amb un ventilador de peu i un altaveu afronta millor la poca afluència de clients: «Aquests dies venen a primera hora, quan el sol encara no pica, o directament no venen». Al contrari que Pérez amb els pollastres, Bosch agraeix poder disposar de la nevera on guarda la carn i els embotits. Mentre atén alguna clienta, diu amb un somriure: «Que arribi l’hivern!».

Conseqüències negatives

Tot i la resignació, hi ha alguns aspectes que els representa un problema.

Nati Hermosilla té una parada de fruita i lamenta que «si la gent no ve, hi ha molta part del producte que s’acaba llençant». Admet que hi ha peces que es poden guardar després de la jornada, però «tants canvis de temperatura perjudiquen molt la fruita».

N’hi ha que ajunten el patiment de la calor i l’angoixa de la pandèmia. Mari Vázquez viu a Sabadell i va amb la furgoneta per vendre roba a poblacions d’arreu del territori des que té 13 anys.

Tot airejant-se amb un ventall, explica que molts dies a les 12 ja recullen perquè no hi ha clientela i «la calor és insuportable». A més, la mascareta dificulta encara més la situació, ja que «és molt sufocant portar-la tota l’estona amb aquesta calor».

El seu marit treballa amb ella i de tant en tant va a comprar glaçons i beguda per poder mantenir el cos fresc i hidratat.

En general, tots els paradistes afirmen que no poden fer altra cosa que hidratar-se bé amb aigua i refugiar-se en ombres que ells mateixos es creen.

Amb bona companyia

Vázquez no viu bé la calor però té companyia: la Maria Dolors Xixons, sallentina de tota la vida. La calor no li és un impediment per baixar a veure la seva ja amiga i petar una estona la xerrada. Vázquez ven roba i, de tant en tant, Xixons es queda alguna peça mentre s’expliquen com ha anat la setmana. «S’ha de sortir a estirar les cames, que, si no, a casa es gasta molta electricitat». Quan ja en té prou, va a fer el vermut i així passa el matí.

Amb tot, l’hora de la recollida tendeix a ser la pitjor: treuen els tendals que els protegeixen del sol, l’asfalt fa hores que crema i és l’hora de més calor.

En general, però, la calor, la poca afluència de clients i l’angoixa encara present per la crisi sanitària no treu el somriure tan present entre els paradistes de mercat. De fet, es prenen amb prou humor la situació que viuen. Molts d’ells coincideixen que no recordaven un estiu tan calorós des de feia molts anys, però també estan d’acord que la seva feina els compensa. «Jo vinc contenta, motivada, i aquesta feina ja ho té, el dia que menys t’ho esperes més vens, i al revés», declara Vázquez.

La clientela fidel sempre està contenta que els rebin amb alegria i, faci fred o calor, hi hagi molta gent o poca, al mercat de Sallent això està assegurat.