El darrer dia de l’onada de calor encara va portar temperatures sufocants ahir a la Catalunya Central, especialment a punts del Bages i el Solsonès, on el termòmetre va estar per sobre dels 40ºC. Tot i que el sol no donava treva al migdia i a primera hora de la tarda, ahir les màximes, encara que eren molt altes, van ser lleugerament inferiors a les registrades el dia anterior a tota la Catalunya Central.

La màxima a Artés va ser de 41,1ºC, un valor molt alt però inferior als registres de tota l’onada de calor, ja que el municipi havia superat els 42ºC tres dies consecutius i havia esdevingut l’indret més calorós de Catalunya dijous i divendres. Segons les dades recollides de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya i l’Agència Estatal de Meteorologia, a part d’Artés, el municipi de Cardona va assolir ahir 40,3ºC, nou dècimes menys que el dia anterior. La resta d’estacions del Bages van recollir màximes inferiors als 40ºC, un senyal que l’episodi de temperatures extremes arribava al final, tal com indicaven les previsions meteorològiques. A Manresa la màxima va ser de 36,9ºC.

Solsona va ser un altre punt de la Catalunya Central amb una temperatura extrema, va assolir els 40,9ºC, tot i que el termòmetre va retrocedir vuit dècimes respecte de dissabte.

En altres punts del Solsonès on dissabte van superar els 40ºC ahir no van arribar a aquesta temperatura. És el cas de Lladurs i Pinós, on la màxima ahir era de 39,3ºC i 38,4ºC, respectivament.

Pel que fa al Berguedà, el termòmetre a la capital comarcal va ser ahir de 37,3ºC, i en indrets del nord de la comarca, com Guardiola, la temperatura era similar. Al cantó sud, la Quar va arribar als 39ºC.

Alguns municipis de la comarca de l’Alt Urgell van registrar temperatures molt altes ahir, és el cas dels 40,4ºC d’Organyà i els 40,7ºC d’Oliana.

Baixada de temperatures

Les previsions meteorològiques indiquen que a partir d’avui tornarem a tenir temperatures més pròpies del mes d’agost, i s’esperen màximes de 35ºC a Manresa i Igualada, i de 32ºC a Berga. El dia serà assolellat i al vespre en algunes zones de la Catalunya Central creixeran les nuvolades.

Amb aquestes perspectives meteorològiques, Protecció Civil de la Generalitat va desactivar ahir a la tarda l’alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per onada de calor, un cop el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) va donar per finalitzat l’episodi.

Temperatures rècord

Durant l’episodi, la calor ha estat excepcional a Catalunya amb rècords absoluts de temperatura màxima. Dissabte, a 21 de les 149 estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques es van enregistrar les temperatures històriques més altes, amb més de deu anys de registres.

Pel que fa als municipis de l’àmbit de Regió7, Pinós va batre el rècord històric i va assolir els 40,3ºC dissabte. A la Seu d’Urgell tampoc no havien vist abans, des que hi ha registres, els 39,8ºC. Els 42,7ºC d’Organyà també va ser una màxima històrica en el municipi.