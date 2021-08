Si res no canvia, la governabilitat a l’Ajuntament de Navarcles fins a final de mandat està garantida, i el pacte que mantenen Ara Navarcles, la CUP i Navarcles En Comú no perilla malgrat la moguda que hi ha hagut internament aquest cap de setmana i que ha acabat amb la dimissió de la regidora cupaire Ylènia Morros. Així ho asseguraven ahir tant l’alcalde, Josep Maria Feliu (Ara Navarcles), com la mateixa CUP, que desvinculen aquest episodi de l’entesa de govern i es reafirmen en la voluntat de continuar plegats (i al costat de Navarcles En Comú).

Morros ha presentat la dimissió arran de la polseguera que ha aixecat la reacció que va tenir dissabte al vespre quan va aturar un monòleg de festa major per considerar que era ofensiu. Això va encendre l’alcalde i la resta de regidors presents a l’acte, que li retreuen que tirés pel dret i, davant les discrepàncies, diumenge la regidora va anunciar que plegava. Feliu reiterava ahir la seva recriminació a Morros pel fet que hagués aturat el monòleg «com a regidora, quan allà n’hi havia més de presents», i considerant que «en tot cas, n’hauríem d’haver parlat entre tots», per la qual cosa, es desmarca d’aquesta acció. Tanmateix, Feliu assegurava ahir que «això que ha passat no és cap crisi de govern ni una mala acció d’un partit, sinó d’una persona que va anar per lliure», i en aquest context considera que ha estat «un parèntesi» que no ha de tenir conseqüències dins del govern.

La CUP, que l’endemà dels fets va emetre un comunicat en què donava suport a Morros però admetia que les formes com havia actuat no havien estat les correctes, també expressava ahir la voluntat d’entesa. Des del partit, Aleix Solé, que havia estat regidor a Navarcles, assegurava a aquest diari que arran d’aquest episodi no hi ha d’haver «ni dubtes ni fissures» perquè «per a nosaltres aquest govern és l’aposta estratègica igual com ho era el primer dia», de manera que la dimissió de Morros no ha de suposar «cap entrebanc».

La CUP ha començat a sondejar ara a nivell intern qui substituirà Morros i acompanyarà l’altra regidora del partit al consistori, Nereida Berruezo, sense que de moment s’hagi fet públic cap nom «a l’espera de veure les disponibilitats que hi ha». Morros era la número 4 de la llista, i la idea és que pugui entrar «algú que estigui al més amunt possible», i que ja s’anunciarà en el seu moment. La voluntat és poder-ho fer «tan aviat com puguem», apunta Solé.

De moment, les responsabilitats de govern que tenia Morros les assumirà l’alcalde fins que prengui possessió del càrrec la persona substituta, segons ha explicat ell mateix. Ylènia Morros es cuidava de Promoció Econòmica, Sobirania Energètica, Habitatge, Feminisme i Comunicació (en aquest cas compartida). L’alcalde assegura que en principi no hi ha d’haver cap reestructuració important més enllà del traspàs de carteres al regidor o regidora entrant, i diu que, en tot cas, aquestes àrees quedaran igualment per a la CUP.

En el moment que Morros presenti oficialment la seva instància de renúncia al càrrec (ahir al migdia encara no s’havia formalitzat), s’haurà de convocar un ple extraordinari per acceptar la dimissió, i tan aviat com la CUP hagi indicat qui serà la persona que rellevi Morros al consistori i es disposi de les credencials, s’haurà de fer el nomenament en un altre ple. Mentrestant, l’equip de govern funcionarà amb 6 regidors (3 d’Ara Moià, 2 de Navarcles en Comú, i un de la CUP), i en cas d’empat haurà de fer valer el vot de qualitat de l’alcalde.