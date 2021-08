L’Ajuntament de Cardona destinarà un total de 20.000 euros a ajuts excepcionals per a comerços, establiments de serveis de proximitat i turístics i empreses artesanes del municipi per pal·liar els efectes generats per la covid-19. El consistori ha concretat que a principis de setembre s’informarà de l’obertura de la convocatòria i la data de la sessió telemàtica sobre aquests ajuts que realitzarà l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de setembre i l’import màxim de la subvenció a través d’aquest pla d’ajuts serà de 500 euros.

A aquest pla d’ajuts concret hi podran optar empreses artesanes, bars i restaurants, activitats de manteniment físic i gestió d’esdeveniments esportius, activitats de gestió cultural vinculades al sector turístic, agències de viatges i operadors turístics, serveis d’allotjament, allotjaments turístics i de curta durada.

D’altra banda, el consistori cardoní ha obert ja la convocatòria per concedir subvencions encarades a fomentar l’emprenedoria i la implantació de noves activitats econòmiques al nucli antic de Cardona i a la Coromina, amb la voluntat d’incentivar i donar facilitats a aquelles persones que vulguin ubicar el seu negoci en aquestes àrees del municipi. A més, també existeix una línia d’ajuts per a la millora de la innovació i la competitivitat d’establiments comercials i de serveis ja existents.