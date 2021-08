El grup municipal del PSC a Navarcles, que és a l’oposició a l’Ajuntament, ha fet una crida perquè després de la situació generada en el si del govern tripartit pel gest de la cupaire Ylènia Morros i la seva posterior dimissió, s’obri «una etapa de diàleg i anàlisis amb tots els grups per a fer nous plantejaments en profunditat, i trobar una nova formula de govern més eficient i preparada per la segona etapa de mandat».

Els socialistes qualifiquen de «greu incident» l’acció d’Ylènia Morros, «en tant que membre de l’equip de govern de Navarcles», pel fet que «ho ha fet en un acte públic, actuant com a censora d’un espectacle, seguint les seves particulars creences i ideologia, sense cap coordinació ni discussió amb la resta de l’equip de govern».

Retreuen igualment la nota emesa tant per la regidora com per la resta de grups de l’executiu (Ara Navarcles, la CUP i En Comú), «que deixa clara l’existència de tres grups, actuant cadascun pel seu cantó, sense un objectiu comú com ha de ser el bon govern municipal».

En aquest sentit, el PSC subratlla que «la crisis de govern oberta» arran aquest incident obligarà de nou a remodelar l’equip de govern, «si no és que la crisis va més enllà». Recorden que «un regidor d’Ara Navarcles va plegar fa 3 mesos. Ara plega aquesta regidora de la CUP que ja va entrar ocupant el lloc d’un altre regidor que va plegar. Tenim doncs, un nou canvi en el cartipàs, just a menys de dos anys de final del mandat quan més treball i eficàcia ha de tenir el govern municipal».

Els socialistes consideren que la renúncia d’Ylènia Morros «no resoldrà el problema de cohesió ni el d’objectius comuns, a la vista de les coses expressades en els comunicats emesos. Hi ha diferències insalvables, posicionaments contraris i treball disgregat. Tot el que no ha de tenir un equip de govern».

De moment, tant Ara Navarcles, que té l'alcaldia, com la CUP i també En Comú han assegurat que la situació generada després de la dimissió de Morros no afectarà el govern.