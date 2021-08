Uns 70 infants i joves d’entre 6 i 16 anys del Bages i el Moianès participen aquest estiu en unes colònies de la Fundació Pere Tarrés destinades a nens i nenes de famílies en situació de vulnerabilitat.

Els infants i joves, procedents de 14 municipis del Bages i un del Moianès, van viatjar ahir des de Manresa fins a la casa de colònies que té l’entitat a la Conreria, al Maresme. Allà podran gaudir de la naturalesa i de la piscina de la instal·lació, en un antic monestir reformat. Així mateix, faran activitats esportives, jocs i excursions per descobrir l’entorn.

Per a la Fundació Pere Tarrés aquestes activitats de lleure educatiu són vitals perquè l’infant adquireixi nous coneixements a través del joc. Per això, l’entitat beca aquests infants i joves perquè participin en les colònies, amb finançament que prové de les aportacions que fan les administracions, particulars i empreses.

Així mateix, fins al 20 d’agost uns 755 infants de Mallorca, Tarragona, Barcelona i l’àrea metropolitana participaran en aquestes colònies becades en 16 torns diferents. A Catalunya també s’organitzaran casals durant el mes d’agost en els quals participaran prop d’uns 500 nens i nenes. Durant aquest període, els infants i les seves famílies necessiten habitualment suport, ja que la xarxa d’assistència social disminueix els seus recursos. A més, segons la Fundació, la crisi sanitària i social generada per la pandèmia ha agreujat exponencialment aquesta necessitat. Un estudi recent presentat per la Fundació Pere Tarrés, detecta que el 30% de les famílies que van demanar beca l’últim any per a activitats d’estiu no ho havien fet mai abans.

Aquesta iniciativa es duu a terme en el marc de la campanya Cap infant sense colònies, que compta amb la col·laboració de les administracions, entitats, empreses i donants particulars. Gràcies a la campanya, la Fundació Pere Tarrés va oferir l’any passat beques per a activitats d’estiu a 3.000 infants i joves de Mallorca i Catalunya, i enguany preveu arribar als 5.000.