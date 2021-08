L’educació acadèmica i l’educació en el lleure van anar ahir de la mà en els actes d’homenatge que la vila de Moià ha dedicat enguany en el marc de la Festa de l’Arbre Fruiter, amb què cada any, des de ja en fa 116, reconeix la trajectòria d’entitats o persones vinculades amb el municipi i la comarca. Aquesta vegada, la presidència d’honor de la festa requeia en l’equip gestor de la Universitat d’Estiu del Moianès, mentre que el premi Francesc Viñas a la virtut i el civisme era per a l’Agrupament Escolta Amadeu Oller de Moià.

L’acte, que es va fer seguint les restriccions de seguretat per la pandèmia al parc municipal, va congregar desenes de veïns, entre els quals hi havia una fornida representació de joves vinculats a l’escoltisme, i també de gent gran, en el marc de l’homenatge a la vellesa que cada any inclou la festa.

Enguany es premiava de forma inèdita un conjunt coral de persones, i no una de sola, en l’àmbit de la presidència d’honor, tenint en compte que l’equip gestor de la Universitat d’Estiu del Moianès el componen Marian Baqués, Josep Gallifa, Núria Trullàs i Anna Gabriel, que prèviament van ser rebuts a l’Ajuntament per les autoritats locals i tot seguit van protagonitzar la plantada de l’arbre fruiter a l’avinguda de l’escola Pia.

Amb l’arbre plantat, l’acte es va traslladar al parc municipal, on l’alcalde, Dionís Guiteras, va posar en valor la tasca de la Universitat d’Estiu que des de fa 7 anys organitzen al Moianès la Universitat Ramon Llull i el Consell Comarcal «i ens porten la universitat a casa quan el subconscient ens diu que per educar-nos, enriquir-nos i il·lustrar-nos hem de baixar a la capital». En un ampli discurs, i en nom dels quatre gestors, Baqués va agrair el reconeixement, i va reiterar la voluntat de continuar «acostant la universitat al territori» amb la premissa que «podem aprendre tinguem l’edat que tinguem».

Abans es va entregar el premi a la virtut als escoltes pels més de 60 anys d’història.