Manresa, Igualada i Solsona són tres de les capitals de l’àmbit de Regió7 on es mantindrà el toc de queda nocturn almenys una setmana més. Amb aquestes tres ciutats, ja són dinou les poblacions de la Catalunya Central on s’aplica la restricció horària. D’aquesta forma, ho va establir ahir el Govern de la Generalitat en la seva actualització de la llista de municipis que compten amb la limitació. Entre els canvis, hi ha cinc municipis de l’àrea que cobreix aquest diari que entren a la llista i cinc que surten.

El govern català va aprovar ahir en el marc del Procicat demanar la pròrroga del toc de queda nocturn set dies més per contenir la pandèmia a Catalunya. La nova resolució modifica els criteris per aplicar-lo i fixa una incidència acumulada en els darrers set dies superior a 125 casos per cada 100.000 habitants, en poblacions de més de 5.000 habitants, mentre que fins ara el llindar se situava en els 250 casos.

En total, la llista de municipis és de 148 localitats: 125 són per una incidència acumulada a 7 dies superior a 125 casos i 23 perquè es troben envoltats per municipis afectats. Dins l’àrea d’aquest diari (Bages, Moianès, Berguedà, Anoia, Cerdanya/Alt Urgell, Solsonès i Baix Llobregat) hi ha 19 poblacions que es veuen afectades pel toc de queda. Berga, Santpedor, Navàs, Artés i Sallent són els cinc municipis que entren, mentre que Sant Vicenç de Castellet, Navarcles, Sant Fruitós de Bages, Capellades i Vilanova del Camí surten de la llista.

Les mesures es prorrogaran un cop les hagi aprovat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Govern traslladarà la sol·licitud al TSJC aquest dimecres i es preveu que les mesures entrin en vigor aquest divendres, per un període de set dies. Les restriccions que s’apliquen en aquestes localitats prohibeixen la mobilitat des de la una de la matinada fins a les sis del matí.