La Catalunya Central ha trencat la tendència a l’alça que mantenia en l’últim mes i en la darrera setmana ha vist lleugerament reduït el nombre de residències afectades per la covid-19. Al conjunt del territori hi ha actualment 27 centres de gent gran amb algun cas detectat del virus, 4 menys que els que hi havia la setmana passada, segons les darreres dades facilitades pel departament de Salut (que tanmateix no especifica quins centres són els infectats ni de quines comarques), amb data del 16 d’agost.

Aquestes dades constaten un canvi evolutiu tenint en compte que, com a mínim en l’últim mes, hi havia hagut un augment progressiu dels casos entre residents i professionals i, per tant, del nombre de centres afectats. La setmana passada eren 31 les residències de la Catalunya Central amb afectacions, 5 més que la setmana abans, i 7 més que l’anterior, seguint una evolució similar a la que s’ha experimentat en el conjunt de Catalunya.

A més, la reducció que hi ha hagut aquesta última setmana s’ha donat tant en centres que es troben en situació vermella, com taronja. En el primer cas, es tracta de residències amb brots actius encara en investigació perquè en van apareixent de nous, i actualment hi ha tres centres en aquesta situació a la Catalunya Central, un menys que la setmana passada. Pel que fa a les residències classificades com a taronja, i que per tant tenen casos positius però controlats, sectoritzats i aïllats, també han disminuït, en aquest cas de 27 a 24. Tota la resta, o sigui 68 de les 95 residències que hi ha a la Catalunya Central (el 71,5%), estan en situació verda perquè actualment no tenen identificat cap cas de covid-19. Ara fa una setmana, respecte l’anterior, ja s’havia notat un lleuger descens en el nombre de residències en situació vermella (havien passat de 6 a 4), però en canvi, van augmentar de 20 a 27 les que es trobaven classificades en el nivell taronja.

Catalunya també millora

En el conjunt de Catalunya el nombre de residències afectades per covid-19 és actualment de 266 (un 26% de les 1.023 que hi ha en total), i això suposa una disminució respecte el 32,16% d’afectació que hi havia la setmana passada. Dels centres que en aquest moment tenen detectat algun cas de covid-19 a Catalunya, 91 (el 8,9%) estan en situació vermella, o sigui amb casos actius, mentre que n’hi ha 175 (el 17,11%) en situació taronja, i per tant, amb casos positius controlats.

Pel que fa estrictament als casos actius, i més enllà de les residències per a gent gran, en el conjunt de Catalunya hi ha afectats 15 centres per a persones amb discapacitat, un centre de salut mental, i 8 d’especialitzats en altres recursos residencials, com centres d’infància per a persones en risc d’exclusió, entre altres.

Per altra banda, hi ha 339 residents que són casos confirmats de covid (un 0,7% del total), la gran majoria asimptomàtics o amb símptomes lleus de coronavirus. Així mateix, al llarg de la darrera setmana (segons les últimes dades que van del 6 al 12 d’agost) hi ha hagut 57 defuncions de residents per covid-19 i 82 ingressos hospitalaris.

En relació al nombre de professionals de residències de gent gran, hi ha un 0,9% del total de professionals afectats, un percentatge idèntic que als centres residencials amb problemàtica social derivada de la salut mental, mentre que baixa al 0,7% en el cas de centres per a persones amb discapacitat.

La majoria té la pauta completa

Segons les últimes dades que ha fet públiques la Generalitat, el 96,7% de les persones que viuen en centres residencials estan vacunades amb la primera dosi, i la xifra s’eleva fins al 95,7% pel que fa a les dues dosis completes. Quant als treballadors d’aquests centres, hi ha un 90,8% del total que ha rebut la primera dosi de la vacuna, mentre que el 89,2% té la pauta completa.

Per altra banda, en la darrera setmana (comptant entre els dies 6 i 12 d’agost), s’han fet 14.838 proves PCR i 1.828 tests d’antígens a les persones que viuen a les residències de gent gran de Catalunya, i han donat positiu un 2,56% de les proves realitzades.

Pel que fa als professionals d’aquests centres, en aquest mateix període s’han fet 26.799 proves PCR i 2.190 tests d’antígens, i en aquest cas, la positivitat de les proves realitzades ha estat del 0,9%. La xifra és molt inferior a la positivitat del 9,29% que s’ha observat aquesta darrera setmana en la població general.