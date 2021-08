Navàs va començar a arrencar ahir una festa major que es perllongarà fins dimarts, marcada per les limitacions per la covid. Hi haurà dos escenaris principals, el tradicional a la plaça de l’Ajuntament i un altre al capdamunt del Passeig Ramon Vall. Tots els actes acabaran a les 2/4 d’1 de la matinada i no hi haurà servei de bar, ni tampoc es permetrà entrar begudes als espais, que estaran perimetrals amb tanques, si bé l’entrada a tots els actes continuarà sent gratuïta.

S’ha programat una festa major per a tots els públics, que manté actes tradicionals com les ballades de diumenge i que fa una àmplia aposta per la música. Avui, per exemple, es farà el concert jove amb dos grups locals.

Dissabte, el grup d’Altafulla Portobello tocarà a l’escenari del passeig, i quan acabin, a la Plaça de l’Ajuntament, l’Orquestra Di-Versiones farà ballar al públic assegut a les cadires. Diumenge serà el torn d’homenatjar uns les bandes icòniques del rock, Queen, a càrrec del grup de tribut MOMO. Més tard, a l’escenari del passeig hi pujaran els Sense Sal. Finalment, el dilluns començarà amb el tradicional concert-vermut a càrrec de la santpedorenca Berta Sala, a la tarda serà el torn de la Cobla Principal de La Bisbal, que també oferiran el concert d’orquestra de nit i per acabar, a la nit, el grup navassenc Nervi serà el teloner del grup valencià Smoking Souls. Dissabte, a 2/4 de 8 de la tarda, es farà l’acte d’inauguració de la festa i la proclamació de la pubilla, dames, hereu i fadrí.

Entre altres actes, diumenge serà el torn del tradicional Ball de Gegants, Nans, Cascavells i Bastoners de Navàs; en aquest acte, es descobrirà la imatge restaurada dels gegants Jordi i Montserrat, que també ballaran el ball del seu 50è aniversari; a més, en comptes de les tradicionals tres sardanes, el navassenc Jordi Busquets Conangla ha ideat una sardana que engloba totes les músiques dels balls i que esdevindrà una tradició més.