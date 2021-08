Una pudor intensa de clavegueram ha generat queixes entre els veïns de les Brucardes, que es veuen obligats a tancar les finestres de casa en ple estiu. El problema l’atribueixen a un tub d’aigües pluvials connectat a la xarxa d’aigües residuals que provoca males olors a través dels embornals situats a la part alta de la urbanització. Ara, els afectats reclamen una solució a Aigües de Manresa per resoldre un problema que s’accentua cada estiu.

«Gairebé cada matí ens llevem amb una pudor espantosa. De seguida, hem de tancar les finestres de casa perquè no es filtri a l’interior», lamenta un dels veïns afectats, Manel Araiz. El tuf procedent de la claveguera és intermitent, segons apunta Araiz, «però quan apareix és molt desagradable i ens obliga a tancar-nos a casa, malgrat la calor de l’estiu», explica. Alhora, recalca que el problema no afecta el conjunt de residents de les Brucardes, «sinó als veïns de la part alta, ja que la pudor puja fins a la nostra zona».

A causa dels pendents pronunciats, la urbanització compta amb una estació de bombament que eleva l’aigua fins a cotes superiors. «La pudor arriba quan l’estació de bombament es posa en marxa», detalla Araiz. Tot i això, el veí assenyala que la causant de les males olors és la instal·lació d’un tub d’aigües pluvials a la xarxa de clavegueram. «La connexió es va dur a terme per evitar que l’aigua de la pluja afectés un veí de la urbanització, que tenia el tub d’aigües pluvials a la vora de la seva llar i cada dos per tres patia inundacions. Aquest problema es va resoldre, però ara se n’ha creat un de nou», constata.

Desviar el tub d’aigües pluvials del clavegueram és el reclam que els veïns dirigeixen a Aigües Manresa. Tot i això, la companyia afirma que aquesta solució no és factible. «El disseny del clavegueram de la urbanització no separa les aigües pluvials de les residuals i, per tant, l’actuació que demanen no és possible», assegura Fredi Puig, director tècnic d’Aigües Manresa. «Les estacions de bombament residuals solen provocar problemes d’olors. En aquests casos, el més habitual és que la pudor pugi fins a les zones més elevades a causa de l’efecte xemeneia, com passa a les Brucardes», apunta.

Amb tot, sosté que «és un problema que no té una solució fàcil», però destaca que «la companyia està treballant per donar una resposta». De moment, una de les actuacions que s’han dut a terme, segons confirma l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, és l’obertura d’un dels embornals del carrer Mirador del Bages, una de les zones més afectades, per tal d’estudiar la possibilitat de construir-ne un de nou amb un sifó que retingui l’aigua i, d’aquesta manera, eviti que s’escapin les pudors.

No obstant això, aquesta proposta no convenç als veïns. «La pudor continuarà en època de sequera, quan l’embornal es buidi d’aigua», pronostica Araiz, que critica la lentitud de la companyia a l’hora de resoldre la situació. L’Ajuntament de Sant Fruitós confirma que a principis de setembre hi ha prevista una trobada amb els veïns i els tècnics d’Aigües de Manresa per trobar una solució el més aviat possible.