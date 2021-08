Els alcaldes de la regió central lamenten la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de retallar la llista de municipis amb toc de queda. El poder judicial va anunciar ahir que només autoritzaria mantenir la restricció de mobilitat nocturna en 19 dels 148 municipis catalans que demanava el Govern. De l’àmbit de Regió7, només Martorell és a la llista de poblacions on es prorroga la mesura, del total de 19 localitats que reclamava l’Executiu. Entre aquestes, n’hi ha catorze que feia almenys dues setmanes que aplicaven la mesura, i ara en queden fora. En el cas de Manresa, Igualada i Navàs, la negativa del TSJC arriba just abans de la festa major.

Dinou localitats de la regió central havien estat incloses a la llista provisional de municipis on el Govern preveia aplicar el confinament nocturn, a l’espera que el TSJC avalés el canvi de criteris sobre la rebaixa de l’índex d’incidència de la pandèmia. La modificació preveia establir el toc de queda en les poblacions de més de 5.000 habitants que presentaven un índex d’incidència acumulada igual o superior a 125 casos diagnosticats per 100.000 habitants en els darrers set dies, en comptes dels 250 actuals.

Malgrat la petició del Govern, el TSJC va manifestar ahir la seva negativa a donar cobertura legal a la mesura i només va autoritzar la pròrroga de les restriccions nocturnes als municipis amb una incidència igual o superior a 250 casos per 100.000 habitants, argumentant que la rebaixa del llindar de casos no respon a criteris sanitaris, sinó d’ordre públic. D’aquesta manera, de l’àmbit que cobreix aquest diari, només Martorell compleix els requisits per formar part de la llista de municipis amb toc de queda des de la una de la matinada fins a les sis del matí.

Crítica a la negativa del TSJC

Entre les 19 poblacions de la regió central incloses a la llista provisional del Govern, n’hi havia catorze que ja feia almenys dues setmanes que aplicaven la restricció. És el cas de Manresa, Igualada, Solsona, la Seu d’Urgell i Olesa de Montserrat. D’altres municipis com Berga, Santpedor, Artés, Navàs i Sallent s’afegien a la llista, tot i que, alguns d’aquests ja havien aplicat la mesura amb anterioritat. La majoria d’alcaldes d’aquestes poblacions lamenten la pèrdua del toc de queda, ja que el consideren una mesura bàsica per controlar els contagis per la pandèmia de la covid-19.

«La decisió judicial no hauria de passar per sobre dels criteris epidemiològics», considera l’alcaldessa accidental de Sallent, Sílvia Tardà. El poble bagenc va entrar en les primeres llistes de municipis amb toc de queda que va proposar el Govern a mitjans de juliol, en va sortir unes setmanes més tard, i ara hi hauria de tornar a entrar, si no fos per la negativa del TSJC. «Tota mesura per contenir el nombre de contagis és benvinguda, i més ara a l’estiu, que la gent surt més al carrer i hi ha més descontrol», destaca Tardà. Per aquest motiu, demana als sallentins que «extremin les precaucions i es mantinguin alerta».

Per la seva part, l’alcaldessa accidental de Solsona, Judit Gisbert, lamenta perdre el toc de queda perquè «és una mesura que en municipis petits com el nostre, que tenen pocs efectius de policia, ens ha ajudat molt». Tot i això, la solsonina també hi veu un punt de vista positiu i diu que «hem de partir de la base que si fóssim un dels municipis que ara sí que tenen toc de queda, voldria dir que estem en una situació sanitària molt complicada, i no ho som». Tanmateix, Gisbert remarca que perdre aquesta mesura segur que suposa un augment del risc de contagi i apunta que ara només queda «demanar a la ciutadania que tingui sentit comú i que segueixi les mesures».

Sant Joan de Vilatorrada és un dels municipis on feia setmanes que hi havia toc de queda i ara deixarà de tenir-lo, i «és possible que hi notem una mica amb els botellots que fins ara ens estalviàvem», apunta l’alcaldessa accidental, Montse Jové, si bé «no som un poble excessivament desmarxat i no creiem que hagin de ser un problema». En principi, l’Ajuntament no preveu alterar la vigilància nocturna i confia que la situació «serà controlable», entre altres coses perquè «els agents ja saben on es fan».

A les portes de la festa major

A Navàs aquest cap de setmana serà festa major, però malgrat que no hi hagi toc de queda, «no creiem que ens repercuteixi excessivament», subratlla l’alcalde, Salvador Busquets. De fet, al poble «ja no hi comptàvem» perquè en la penúltima revisió Navàs ja havia quedat fora de la llista, i no va ser fins dimarts que la Generalitat va anunciar la intenció de reincorporar-lo, encara que finalment no hi acabi entrant per decisió judicial. Busquets admet que amb el toc de queda «és més fàcil gestionar acumulacions de gent», però confia que, malgrat la festa major, no hi hagi problemes. «Ho gestionarem com puguem», afegeix, si bé destaca que tots els agents de la Policia Local treballaran, i els Mossos «també estaran al cas».

En paral·lel a l’autorització del toc de queda en 19 municipis catalans, el tribunal també va avalar mantenir la limitació de 10 persones en reunions familiars i socials, així com la limitació del 70% de l’aforament en actes religiosos a tot el territori de Catalunya. Aquesta darrera mesura és contemplada favorablement pel tribunal, en canvi, pel que fa a la primera, argumenta que ha de respondre exclusivament a criteris sanitaris, ja que es tracta d’una restricció «dels drets fonamentals» dels ciutadans. Així, creu que no està ben justificada la necessitat de la mesura, que s’ha de fer a través de «raons tècniques» i no pas per un criteri «d’oportunitat o de conveniència».

Després de la resolució del TSJC, l’executiu català lamenta que «un cop mes els jutges facin d’epidemiòlegs i, alhora, estudia si existeixen alternatives.