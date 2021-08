El grup municipal de Junts a Sallent s’oposa al tancament de la pista coberta de la zona esportiva que preveu afrontar properament el govern municipal d’ERC. En lloc d’això i com a alternativa a la manca d’espai que hi ha al municipi per a determinades activitats com la gimnàstica, Junts planteja construir un equipament totalment nou en un espai darrere les pistes de tenis i pàdel que hi ha a poca distància.

Els postconvergents, que són el principal grup a l’oposició a l’Ajuntament de Sallent, demanen al govern d’ERC «que valori possibles alternatives» a la reforma que pretén fer en aquesta pista, ubicada a l’espai entre el pavelló, el camp de futbol i les piscines. La intenció dels republicans és convertir aquesta pista en un recinte tancat i en un espai polivalent per a la pràctica de diversos esports, com la gimnàstica rítmica que ara no té un equipament adequat.

Junts per Sallent defensa la necessitat de més espai per a la pràctica esportiva i de gimnàs, però aposta per un equipament de nova construcció davant les complicacions que considera que tindria per a la mobilitat de la zona esportiva el fet de convertir en un segon pavelló l’actual pista semicoberta en una zona que ja concentra prou activitat i que encara la veuria incrementada, apunta el portaveu de Junts, David Saldoni. El seu partit entén que «un nou pavelló amb una activitat principal com la gimnàstica comporta un increment important de la mobilitat a la zona, on no hi caben més cotxes».

L’any 2011, quan Saldoni governava a Sallent (aleshores amb CiU), el partit va cobrir la pista que ERC ara vol acabar d’arranjar. Saldoni defensa que aquella actuació es va fer «per crear un espai de trobada, de lleure i d’esport no reglat» que fos sota cobert, i es va aprofitar per arreglar els vestidors, que també poden servir per al camp de futbol i el pavelló.

Junts entén que voler convertir ara aquesta pista en un altre pavelló «no és el més adient», entre altres coses perquè desvirtuaria el propòsit pel qual va ser creat, «pensat sobretot per a adolescents i pares amb nens» que, al seu entendre, es quedarien sense un àmbit d’aquestes característiques «on anar a passar l’estona». Sobre això, ERC proposa arranjar el camp de terra que hi ha al costat del pavelló, una opció que Junts aprova «però no en detriment d’eliminar la pista coberta, que permet estar protegit del sol i la pluja».

Uns terrenys adequats

Junts per Sallent considera que els terrenys de darrere les pistes de tenis i pàdel i el CAP, i que en ocasions han servit per al cros, podrien ser l’espai idoni per a un pavelló nou. «És una àrea que ja està qualificada com a esportiva, on hi ha altres equipaments i ara s’hi podria afegir aquest», apunta Saldoni. A més, sosté que «els accessos són bons», i considera que el circuit de cros es podria traslladar a un altre lloc «sense problemes».

Quant als diners per afrontar aquesta obra, Junts afirma que «n’hi hauria suficients per fer-la», i que la despesa d’arranjar la pista semicoberta no diferiria gaire, entenent que «a la pràctica, també anem a fer un pavelló nou perquè, si es vol fer bé, de l’estructura actual no se’n pot aprofitar gaire res», conclou Saldoni.