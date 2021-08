L'Ajuntament de Sant Vicenç ha comunicat aquest matí i ha fet explícit el seu condol per la mort de Ferran Bartomeus Rodó, qui va ser regidor d'aquest consistori durant un mandat. En concret, Bartomeus va tenir l'acta de representant municipal entre el 1995 i el 1999, després de concórrer a les eleccions que es van celebrar el maig del 95 com a número 2 de la llista de Convergència i Unió. Aquella candidatura l'encapçalava Albert Codina.

Lamentem la mort de l'exregidor de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet Ferran Bartumeus Rodó, que va ser representant municipal entre els anys 1995 i 1999.



Des del consistori expressem el nostre condol a tota la família i amics.

En aquells comicis, CiU va obtenir 3 dels 13 regidors i va quedar com a principal grup de l'oposició, davant d'un pacte de govern entre el PSC i ERC. Ferran Bartomeus va exercir com a portaveu del seu grup al llarg del mandat. En acabar aquell període, tot i que no va repetir com a regidor sí que va continuar vinculat a l'agrupació local de Convergència, de la qual en va ser vicepresident.

Bartomeus havia estat membre actiu de diferents entitats del poble, sobretot de caire esportiu, com ara el Club de Futbol Sant Vicenç i la Penya Blaugrana.