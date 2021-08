Sallent ha reorientat cap a un projecte a l’entorn de l’horticultura el programa que des de fa uns anys està portant a terme per a la formació de joves (anomenat Turn on), i que fins ara s’havia desenvolupat amb els treballs de rehabilitació d’un edifici municipal.

El nou projecte que es durà a terme s’anomena «L’hort és de totes», i el que es farà és destinar a l’horticultura uns terrenys que actualment estaven en desús. L’objectiu, segons fonts municipals, «és que els participants rebin una formació al mateix temps que treballen, i això els permeti adquirir coneixements per formar-se professionalment i socialment».

A curt termini, els participants aprendran les nocions bàsiques per conrear un hort, mentre que a mitjà i llarg termini, es pretén que aquest projecte acabi convertint-se en una cooperativa d’horts socials en la qual els treballadors siguin els mateixos participants. Aquest nou projecte, segons les mateixes fonts, «ha aconseguit rebre una subvenció de més de 10.000 euros que ha de servir per tirar-lo endavant amb totes les garanties».

L’Ajuntament de Sallent va posar en marxa el projecte Turn On el 2016 amb l’objectiu principal de treballar per garantir la millora de l’ocupació de la població jove de Sallent. Això s’ha dut a terme a través de la formació en diferents oficis «perquè a mitjà termini puguin adquirir coneixements que els permetin trobar feina en empreses del municipi».

Durant els primers anys, el nucli central de la formació va ser la rehabilitació d’un immoble municipal en desús, l’anomenat edifici de Contramestres, que va acabar convertint-se en La Kseta, el nou espai juvenil. Aquesta obra va permetre els i les joves que hi van prendre part aprendre diferents tasques que anaven des de feines de paleta i fins a pintura, passant per fusteria o electricitat, entre altres, alhora que es reconstruïa l’espai per poder-li donar ús.

L’Ajuntament ha valorat que, amb el projecte de La Kseta acabada, el programa Turn On s’havia de reinventar per buscar noves maneres de donar eines al col·lectiu jove participants «per tal d’aconseguir feines dignes i tenir un futur millor dins el món laboral».

L’objectiu global del programa és el de contribuir a reduir la taxa d’atur juvenil a Sallent. «La inserció laboral de la joventut de Sallent és fonamental en un moment en què la taxa d’atur juvenil és molt elevada. Des del Turn On segueixen treballant perquè aquesta inserció, digna i de qualitat, sigui una realitat», destaquen fonts municipals, que concreten que en aquests sis anys de funcionament, més de 70 joves participants han trobat feina «i la majoria encara segueixen treballant en el mateix lloc o han aconseguit trobar altres empreses on créixer professionalment».