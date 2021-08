La cultura popular és ben viva a Navàs i ahir, diumenge de festa major, bastoners, cascavells, nans i gegants ho van tornar a demostrar. Van lluir els seus balls en una plaça de l’Ajuntament plena i expectant. Com l’any passat, les mesures covid van obligar a reduir l’aforament i a fer dues sessions dels ballets tradicionals per poder encabir el màxim de públic. Petits i grans no es van voler perdre l’acte més emotiu de la festa major i van aguantar estoicament el sol i la calor que queia a ple migdia. La ballada va ser un èxit.

Jordi i Montserrat com nous

Una de les dues parelles de gegants de Navàs, el Jordi i la Montserrat, van ser ahir el centre de totes les mirades. Lluïen com nous, ja que s’han restaurat íntegrament. S’han renovat els cossos i cavallets, s’han repintat braços i cares, i s’han recuperat les mans originals del gegant Jordi, de cartó pedra. A més, s’han refet tots els complements dels gegants: perruques, arracades, anells, collaret, barret i pergamí.

Van mostrar tota la seva esplendor coincidint amb el seu 55è aniversari. Per aquest motiu van interpretar també el ball que van estrenar pels seus 50 anys i que es fa només cada cinc anys, amb música de la navassenca Mercè Sangrà.

Estrena d’una sardana

La ballada de bastoners, cascavells, nans i gegants es va acabar amb una novetat: la inauguració de la sardana La Festa Major de Navàs, composta per Jordi Busquets Conangla. És una sardana que neix de la inquietud de tenir al poble una sardana que inclogui tots els balls del diumenge de festa major i que serveixi per cloure cada any aquest acte tradicional.