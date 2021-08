L’Ajuntament de Cardona preveu tenir definitivament resolts abans de final d’any els problemes de filtracions d’aigua que provoca als vestidors del camp de futbol el voladís que fa de coberta, i que arrossega des que es va construir, ara fa dos anys i mig. Després de diversos requeriments per part de l’Ajuntament a l’empresa constructora, finalment aquesta s’ha avingut a fer les reparacions pertinents i a assumir-ne els costos «abans d’arribar a la via judicial», apunta l’alcalde, Ferran Estruch, entre altres coses perquè «s’ha demostrat que els treballs no s’havien fet bé», fins al punt que l’Ajuntament es va negar des de bon principi a recepcionar l’obra.

Ja fa unes setmanes que la constructora ha iniciat els treballs de reparació que «pràcticament suposen una coberta nova», diu l’alcalde, perquè s’ha d’anar aixecant i refer-la per impermeabilitzar-la bé. Com a mínim en la seva part inferior, on s’ha d’intervenir al complet i, segons l’alcalde, es preveu que s’enllesteixi en les properes setmanes, mentre que s’ha d’acabar de determinar quin és l’abast de la intervenció que caldrà fer a la part superior, si completa o parcial. També se substitueixen les jardineres, «que vessaven i ara seran de paviment».

En qualsevol cas, la idea és que abans no s’acabi l’any s’hagin enllestit els treballs, amb una solució «definitiva que permeti que no hi hagi goteres i no es facin malbé els vestuaris», apunta Estruch. I és que, si bé no entra aigua en tots ells, si no s’hi fa cap actuació «es podrien fer malbé els fonaments de la coberta», apunta Estruch. A més, davant del problema amb la impermeabilització també es va tancar l’accés a part del voladís, que s’ha construït al costat de la carretera de la Mina i que serveix de mirador de tota la vall salina.

L’alcalde admet que ara hi ha una «bona entesa» amb la constructora, malgrat les desavinences que hi ha hagut entre l’empresa i l’Ajuntament en aquesta qüestió. L’Ajuntament es va negar a recepcionar les obres i va encarregar un peritatge per avaluar l’abast de les afectacions. Davant d’això, l’Ajuntament va considerar que la tasca de reparació havia d’anar a càrrec de l’empresa, ja fos actuant ella mateixa directament, o de manera subsidiària i carregant-li el cost, i deixant igualment la porta oberta a la via judicial per donar-hi compliment. Finalment, s’ha arribat a un acord, i l’empresa ja hi està treballant sota una supervisió acurada i periòdica, amb un seguiment tècnic intern i per part de qui va realitzar el peritatge.

Refaran la carretera de la Mina

Al mateix temps, l’Ajuntament aprofitarà aquests treballs per introduir algunes millores en el projecte (en aquest cas amb el cost a càrrec seu), i que afecten la recollida d’aigües d’un canal proper. A més, i un cop s’acabin aquestes obres, l’alcalde ha avançat la intenció de completar les actuacions que s’han anat fent en tota aquesta àrea, amb una reurbanització de la carretera de la Mina, que implicarà una ampliació tant del vial com de la vorera per millorar la seguretat de vehicles i vianants. També es faran millores en la canalització i se soterraran els serveis. Fa uns mesos, en aquesta àrea ja es va construir una rotonda per millorar la distribució del trànsit entre el nucli urbà i la zona esportiva.