L’Ajuntament de Navarcles ha impulsat una nova línia d’ajudes per al pagament del lloguer per facilitar l’accés a l’habitatge entre els joves. En concret, la subvenció d’adreça a les persones empadronades al municipi amb antelació mínima d’un any d’entre 18 i 35 anys o emancipades legalment, i titulars de contractes d’arrendament d’un habitatge que es destini a residència habitual i permanent a Navarcles. També hi podran optar les persones que vulguin formalitzar un contracte d’arrendament, i presentin una proposta ferma de contracte per escrit i condicionada a la seva formalització en el termini màxim de dos mesos per a la concessió de l’ajuda.

L’import dels ajuts serà del 50% del cost del lloguer mensual, amb un màxim de 208,30 euros per habitatge durant els 6 primers mesos de durada del contracte de lloguer, de manera que es podrà atorgar un màxim de 1.250 euros per habitatge.