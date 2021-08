L’Ajuntament d’Artés, a través de l’Oficina Local d’habitatge, posarà en marxa properament una nova línia d’ajuts per ajudar petits propietaris a la rehabilitació dels seus habitatges, amb l’objectiu de millorar el parc d’habitatges del municipi. Es tracta d’uns microcrèdits que ja s’han aprovat i que es podran sol·licitar a partir de divendres, 27 d’agost, i fins al proper 25 d’octubre.

Són crèdits sense interès per a les obres de rehabilitació d’estructura i envolvent dels habitatges privats buits d’Artés, així com obres d’adequació i millora de les seves condicions d’habitabilitat.

Els sol·licitants han de ser propietaris o usufructuaris de l’habitatge. Entre les condicions, a més, s’estableix un import màxim per a un o dos habitatges de 5.000 euros, de manera que les dues sol·licituds que es poden presentar per part dels propietaris no podrà superar aquest import. Si són reparacions només d’estructura, s’oferirà el 50% del cost total.