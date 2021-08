La comarca del Bages lidera el risc de rebrot a la Catalunya central, tot i que ha deixat de ser zona de risc molt alt per passar a ser alt, un esglaó menys. És el mateix cas que el Solsonès, a on en una setmana els casos han baixat a més de la meitat. Manresa, en canvi, és la tercera ciutat de més de 50.000 habitants amb un risc de rebrot més elevat, tot i que a les últimes setmanes no ha parat de baixar fins a situar-se als actuals 322 punts, segons les darreres dades del departament de Salut.

Aquesta és la situació general a les comarques de l’àmbit de Regió7 segons les darreres informacions de Salut. Destaca, però, la dada de la Cerdanya, que ha passat a risc moderat, i més concretament de Puigcerdà, on el risc de rebrot és tan sols de 4 punts i 2 casos l’última setmana.

A Catalunya el risc de rebrot és de 219, amb una velocitat de transmissió de 0,83. A la comarca del Bages és de 231, amb una Rt de 0,81. Se situa a la part mitjana pel que fa a la incidència de la covid. Els últims 7 dies s’han diagnosticat 229 casos als centres de primària davant els 346 de la setmana anterior. A Sant Joan de Vilatorrada i a Sant Vicenç de Castellet és on hi ha hagut un lleuger increment respecte fa una setmana, amb 21 i 15 casos detectats respectivament.

A l’Anoia el risc de rebrot queda en 224 punts; el Moianès amb 176 i el Berguedà amb 111. A l’Alt Berguedà, però, s’ha detectat un notable increment de positius. De 5 han passat a 20 en una setmana.

Capítol apart es mereix el Solsonès, on els casos detectats a primària els últims 7 dies han baixat a menys de la meitat. Dels 21 de la setmana anterior s’ha passat als 9 els darrers dies. Al Solsonès el risc de rebrot es va situar ahir en 120 punts, més a prop del risc moderat que no pas de l’alt, i amb una velocitat de transmissió de 0,51.

Qui sí que ha entrat al cobejat club de les comarques amb risc moderat és la Cerdanya. El risc de rebrot és de 80 punts tot i que la velocitat de transmissió és de 1,57. Cas a part és Puigcerdà, amb tan sols 4 punts de risc de rebrot. Els últims dies hi ha hagut 2 casos .

A Manresa és de 322, i la velocitat de transmissió queda en 1,02. Entre el 14 i el 20 d’agost es van diagnosticar 126 casos nous. Els afectats tenen una mitjana de 35 anys. Dels quatre Centres d’Assistència Primària que hi ha a Manresa, on s’han detectat més casos és a la Sagrada Família, seguit de plaça Catalunya (CAP Bages), Bases i Barri Antic. A Berga el risc de rebrot és de 205; a Solsona de 173; i a Igualada de 262.