La casa de colònies La Ruca, que la Fundació Pere Tarrés té al Bages, i l’alberg La Sala, que té al Berguedà, acullen aquests dies 153 joves de centres d’esplai de Catalunya que participen en els cursos intensius residencials organitzats per la Fundació, i que els han de convertir en monitors i directors de lleure.

Els primers en incorporar-se han estat els 50 nois i noies que imparteixen la formació per convertir-se en directors, i més tard era previst que s’hi sumessin el centenar de joves que es volen convertir en monitors. Tant els uns com els altres, acabaran el 29 d’agost. Els cursos s’organitzen per grups, de manera que La Ruca acull una setantena de joves i els altres vuitanta han anat a La Sala. A cada casa hi ha sis professors.

Els joves rebran classes magistrals però també sessions pràctiques sobre educació emocional, interculturalitat, resolució de conflictes, psicologia, educació ambiental, primers auxilis, recursos d’animació, gestió, i el marc legal.